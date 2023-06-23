Число авиарейсов между Казахстаном и Азербайджаном увеличится

Казахстан и Азербайджан подписали протокол о воздушном сообщении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Протокол между МИИР РК и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о воздушном сообщении был подписан 22 июня 2023 года в рамках официального визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Азербайджан.

«В соответствии с протоколом, расширена правовая база для выполнения регулярных полетов между странами с 32 до 42 рейсов в неделю с каждой стороны назначенными перевозчиками обеих сторон», – уточнили в КГА.

В ведомстве уверены, что рост количества рейсов повысит конкуренцию на рынке авиаперевозок и усилит торгово-экономическое, деловое, туристическое и культурное сотрудничество между двумя государствами.