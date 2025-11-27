В комплексе проживали около 4 тыс. человек

© AP Photo/ Chan Long Hei

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 75. Об этом сообщило агентство Xinhua, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Пожар в Гонконге начался в среду в жилом комплексе восьми высотных домов Wang Fuk Court. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным для проведения косметического ремонта.

В комплексе почти 2 тыс. квартир, в которых проживали около 4 тыс. человек.

Информация о пострадавших в результате ЧП казахстанцах не поступала.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в Гонконге. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.