Число жертв землетрясения в Японии продолжает расти

В мире
104

Власти Японии сообщили, что число пострадавших при серии землетрясений увеличилось до 464, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: gettyimages.com

При землетрясении в Японии погибли 92 человека, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, власти также не могут выяснить, в безопасности ли еще 242 человека, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что после серии мощных землетрясений в Исикаве подтверждена гибель 78 человек, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы. Позже агентство Киодо сообщало, что число жертв выросло до 91.

"К 8.00 (05.00 по времени Астаны) согласно данным, обнародованным префектурой Исикава, погибли 92 человека, пострадавших - 464 человека, пропавших без вести - 16 человек. Кроме того, согласно данным префектуры Исикава, по состоянию на 9.00 (06.00 по времени Астаны) не удается подтвердить безопасность 242 человек. К 9.00 в полицию поступило 138 запросов о спасении, из них помощь оказана по 115", - сказал генеральный секретарь.

В первый день года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 по времени Астаны) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Зафиксированы подземные толчки от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.

Напомним, в японской префектуре Исикава произошло мощное землетрясение в первый день нового года магнитудой 7,6 баллов. Позже стало известно о новом землетрясении магнитудой 5,5 баллов. 

#гибель #землетрясение #жертвы #разрушение #Япония #Исикава

Популярное

Все
Не рукоделие, а сustom art
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Объединиться в молитвах за мир
Песня жить помогает
Развивается и движется вперед
Льется музыка
Под лаской вкрадчивой резца
Лайфхаки от Анны
Интересно и с размахом
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
С новосельем!
Перепелки из инкубатора
Премьеры, гастроли, победы...
Гримасы тендера
Обманчивая тишина степи
Гололед и ветер прогнозируют в Казахстане
Слушать и быть услышанным
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Шынгыз-хан и генеалогия
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Более 20 человек пострадали при столкновении поездов метро …
Китайские исследователи разработали новый тип электронной к…
Новогодняя мощная вспышка зафиксирована на Солнце
Минздрав Ирана: 95 человек погибли при взрывах у кладбища в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]