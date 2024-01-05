Число жертв землетрясения в Японии продолжает расти

Власти Японии сообщили, что число пострадавших при серии землетрясений увеличилось до 464, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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При землетрясении в Японии погибли 92 человека, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, власти также не могут выяснить, в безопасности ли еще 242 человека, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что после серии мощных землетрясений в Исикаве подтверждена гибель 78 человек, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы. Позже агентство Киодо сообщало, что число жертв выросло до 91.

"К 8.00 (05.00 по времени Астаны) согласно данным, обнародованным префектурой Исикава, погибли 92 человека, пострадавших - 464 человека, пропавших без вести - 16 человек. Кроме того, согласно данным префектуры Исикава, по состоянию на 9.00 (06.00 по времени Астаны) не удается подтвердить безопасность 242 человек. К 9.00 в полицию поступило 138 запросов о спасении, из них помощь оказана по 115", - сказал генеральный секретарь.

В первый день года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 по времени Астаны) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Зафиксированы подземные толчки от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.

Напомним, в японской префектуре Исикава произошло мощное землетрясение в первый день нового года магнитудой 7,6 баллов. Позже стало известно о новом землетрясении магнитудой 5,5 баллов.