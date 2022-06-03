Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане

С точки зрения юристов

Казахстанские юристы из разных регионов страны обсудили подготовку к республиканскому референдуму и поправки, вносимые в Конституцию.

Обсуждение на тему «Республиканский референдум – важный шаг в построении Нового Казахстана» прошло на платформе Zoom. В нем приняли участие представители РОО «Казах­станский союз юристов», РОО «Әділдік жолы» и юридические консультанты из 14 регионов.

Как отметил директор столичного филиала РОО «Казахстанский союз юристов» Серик Беркамалов, поправки, вносимые в Основной закон страны, были опубликованы во множестве СМИ, размещены на интернет-ресурсах госорганов и общественных организаций. Но проблема в том, что в опубликованном документе поправки изложены сухим языком нормативных актов, который тяжел для понимания.

– В некоторых местах документа необходимо юридическое образование, чтобы просто разобраться и понять, какое значение будет иметь изменение, вносимое в статью Конституции, – считает Серик Беркамалов. – Нужно сравнить статью в действующей редакции с новой, сопоставить с другими нормативными актами. Поэтому большая ответственность на нас как юристах за разъяснение этих поправок. Важно донести до граждан, что главное значение поправок – это демократические преобразования, сокращение полномочий Президента, изменение выборной системы в Казахстане.

Также он уделил особое внимание тем поправкам, которые касаются усиления правовой защиты граждан. В частности, он подчеркнул повышение статуса уполномоченного по правам человека, переход от Конституционного совета к Конституционному суду, что также очень важно для защиты прав казахстанцев.

– Говоря о поправках, следует уделить внимание тому, что изменится для каждого человека в результате реализации поправок с точки зрения его прав и свобод, – добавил руководитель столичного филиала.

На встрече также было отмечено, что реализация поправок приведет к переходу от суперпрезидентской формы правления к модели «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». При этом Глава государства делится не только своей властью, но и ответственностью. С расширением полномочий Парламента и маслихатов, с усилением роли акимов повышается и уровень их ответственности перед граж­данами за принятые решения.