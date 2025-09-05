Заглянуть

за границы времени

При рассмотрении космоснимка эта местность вблизи старого русла реки Урал на юге Акжаикского района напоминает лунный пейзаж, расчерченный вдоль и поперек лишь редкими полосками грунтовых дорог. Небольшие холмики и раньше вызывали интерес у местных жителей своей правильной формой и скученностью. Весной этого года на них обратили внимание и специалис­ты государственной инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО.

– К публикации об одном из известных курганных комплексов в регионе местные жители и крае­веды оставили комментарии о том, что скопление форм рельефа, похожих на древние захоронения, есть и в Акжаикском районе. На космоснимках было видно, что они располагаются рядом со старым рус­лом реки. Можно предположить, что многие века назад здесь жили люди, – рассказывает начальник отдела госинс­пекции Абзал Байбеков. – Но лишь на основании снимков со спутника нельзя делать заключения. Только визуально можно понять, что перед тобой. К примеру, ров вокруг кургана выглядит с высоты сотен километров практически так же, как и место, где когда-то стояла юрта. В начале августа мы выехали в археологичес­кую разведку и убедились, что в этой местности в древности действительно было поселение, а перед нами – курганы, захоронения эпохи раннего железного века.

Такие выводы специалисты сделали на основании высоты, формы объектов, наличия рва по окружности. На нескольких курганах – по два рва, что указывает на их необычную конструкцию. Зафиксировали также четырехугольную насыпь в форме «батона». Подобные уже встречались в других курганных комплексах. Их значение пока не расшифровано учеными.

Как известно, размеры отдельных захоронений говорят о статусе погребенного, а также о численности общины, которая соорудила усопшему соплеменнику посмертный памятник. Так, диаметр самого большого захоронения в обнаруженном курганном комплексе сос­тавляет 120 метров, высота – 3 мет­ра. Для сравнения: крупнейший курган комплекса «Кырык-Оба» хотя и выше, но имеет диаметр 80 мет­ров. Большинство объектов высотой до двух метров. Нужно учитывать, что с годами

почва оплывает под воздействием времени, осадков, геологических процессов.

Главное, что поразило специа­листов, – это концентрация захоронений. В первую разведку было обследовано порядка 150 квад­ратных километров, выявлено и зафиксировано 76 объектов. Однако их число может превысить 150. Такое большое скопление курганов на территории региона обнаружено впервые. Возможно, именно из-за этих неровностей рельефа территория так хорошо сохранилась – земли здесь никогда не распахивали, лишь пасли скот.

– По снимкам со спутника видно, что самые крупные курганы давно разграблены. Это обычное явление. Свыше 90 процентов древних захоронений раскапывали в скором времени после погребения, так как уже тогда люди знали, что в могилах, особенно знати, можно поживиться оружием или украшениями. Сейчас же эти артефакты имеют скорее не материальную, а научную ценность, ведь тогда технологии обработки драгоценных металлов были далеки от современных, – рассказывает археолог.

Но и небольшие погребения могут хранить ценнейший науч­ный материал. Вспомним хотя бы курганный массив «Таксай», прогремевший на весь мир. В 2012 году в двух курганах комп­лекса «Таксай I» обнаружены погребения рядовых воинов поздне­сарматского периода II–IV веков нашей эры. Еще один курган высотой всего 40 см оказался могилой женщины из привилегированных слоев раннекочевнического общества, датируемого сарматским перио­дом – примерно VI–III веками до нашей эры. Помимо золотых украшений, в погребении были найдены атрибуты для проведения языческих ритуалов. А это значит, здесь была захоронена сарматская жрица. В исследовании сенсационной находки приняли участие зарубежные специалис­ты, реконструкцией занимались отечественные ученые-реставраторы. Сегодня «Золотая принцесса» занимает почетное место в экспозиции Национального музея РК.

На пороге открытий

Археологические объекты – ценные источники восстановления древней истории Казахстана. А Западно-Казахстанская область чрезвычайно богата на них. По данным государственной инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО, на сегодня в официальном списке археологических памятников на территории регио­на зафиксировано порядка двух тысяч объектов. Самые крупные и известные в Приуралье – элитные курганные комплексы V–II веков до нашей эры «Кырык-Оба» и «Таксай». По мнению специалистов, этот список может быть расширен до четырех-пяти тысяч объектов. Только в Акжаикском районе их 313. Недавно открытые курганы до этого не исследовались.

В прошлом году уникальный научный материал получен в ходе археологических раскопок четырех курганов, также принадлежащих к эпохе раннего железного века. Необходимость открытия этих курганов была вызвана в связи с реконструкцией дороги респуб­ликанского значения Подстепное – Федоровка – граница РФ, проходящей через Теректинский и Бурлинский райо­ны области. Проводило раскопки ТОО «Archaeology-KZ». По словам руководителя компании, ведущего научного сотрудника института археологии им. А. Х. Маргулана КН МОН РК, кандидата исторических наук Армана Бисембаева, в огромном историческом периоде, относящемся к раннему железному веку, на этой территории господствовала сарматская группировка. Сарматские племена в I тысячелетии до нашей эры представляли собой воинствующий сплав из южноприаральских массагетов, местных племен и скифских группировок Причерноморья, которые откочевали на Восток. Следы их влияния четко прослеживаются. Северное Приуралье находится в самом центре великого пояса степей Евразии, простирающегося на пять тысяч километров от западной Монголии до современной Молдовы. Такое расположение накладывает свой отпечаток на богатство и разнообразие местных памятников.

Сарматы оставили для нас великолепные образцы материальной и духовной культуры в виде ярких ювелирных украшений. На территории современного Казахстана золотые люди относятся к раннему железному веку. Западноказах­станская Таксайская и Урд­жарская принцессы, Иссыкский вождь и другие – это все «ровесники», дошедшие до наших дней с середины первого тысячелетия до нашей эры. В ходе прошлогодних раскопок получены прекрасные образцы самого разнообразного проявления памятников, в первую очередь раннего железного века. Но кроме того, под сарматскими надпластованиями обнаружены памятники эпохи бронзы. Например, в курганах «Коныссай» в лесопосадке исследованы захоронения андроновской культуры. Интересно то, что андроновские памятники обнаружены там, где быть не должны. Они характерны для Актюбинской области и дальше Эмбы, как правило, не распространены. Отсюда можно сделать вывод, что отдельные группы по какой-то причине мигрировали далеко на запад, в зону совершенно чуждой им, но не враждебной срубной культуры. Обнаружение андроновских захоронений почти за три сотни километров на запад границы распространений культуры – уже научная загадка, требующая дальнейших исследований. К ее разгадке привлечены зарубежные специалисты.

Возможно, и курганы, обнаруженные в Акжаикском районе, заполнят несколько белых страниц в истории нашего края. В

госинспекции уже приступили к камеральной обработке данных и составлению учетных карточек по каждому объекту нового курганного комплекса. Также специа­листам предстоит продолжить разведку на местности, фиксируя координаты, параметры курганов. После чего объекты будут включены в список предварительного учета, а на основании экспертизы их внесут в государственный список памятников и возьмут под охрану от «черных копателей». Как отметили в госинс­пекции, согласно ст. 295 Уголовного кодекса РК, незаконное проведение архео­логических работ наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должнос­ти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того, на данной территории будет запрещена хозяйственная деятельность. Дальнейшая судьба открытия будет зависеть от финансирования. Если здесь создадут музей-заповедник, то ученые смогут вести целенаправленные изыскания. Проводить археологические раскопки разрешено организациям, имеющим лицензию и аккредитацию.