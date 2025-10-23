Общество было создано 27 января 2005 года. Его председатель Мурат Абдумомынов отметил, что в Казахстане сейчас насчитывается около 780 тыс. людей с инвалидностью, и 20% из них – молодежь. В столичном объединении сегодня состоят 56 человек в возрасте от 16 до 35 лет.

– Мы занимаемся вопросом их продвижения в области обра­зования, культуры, трудоустройства. Создаем условия, чтобы люди с инвалидностью могли обучаться в университетах, колледжах. Также совместно с Центром трудовой мобильности проводим ряд мероприятий, помогаем с трудоустройством, консультируем, как начать свое дело, – говорит председатель.

По словам Мурата Абдумомынова, за двадцать лет было сделано немало. К примеру, при поддержке госорганов и бизнеса открыли спортивный и компьютерный залы для людей с инвалидностью. В ЕНУ им. Л. Н. Гумилева создали инклюзивную группу по специальности «физическая культура и спорт». В медицинском колледже организовали обучение студентов с нарушением зрения по направлению «сестринское дело».

Для молодежи проводятся развлекательные и культурные программы. Так, каждые три месяца проходят боулинг-турниры.

– Мы приглашаем представителей госучреждений, бизнесменов, медийных лиц, – говорит координатор общества Назгуль Шохаева. – Играем вместе, но здоровым людям завязываем глаза, чтобы они почувствовали, каково это – видеть мир иначе. У кого-то включаются интуиция, слух, внимание. Это не просто соревнование, а важный опыт.

Назгуль добавила, что за 20 лет организация стала не просто местом встреч, а большой семьей.

– Здесь появились настоящие пары. Люди познакомились, поженились, у многих родились дети. Мы общаемся, дружим, поддерживаем друг друга. И все это благодаря тому, что общество вселяет уверенность и ощущение поддержки, – говорит она.

Члены Молодежного общества инвалидов занимаются творчеством. Так, Тауекел Нау­рызбаев поет и участвует в музыкальных конкурсах.

– У нас жизнь кипит. Мы занимаемся спортом, ходим в кино, участвуем в турнирах. Есть компьютерный зал, массажный кабинет. И самое главное – есть поддержка неравнодушных людей, – улыбается он.

Руководитель общества Мурат Абдумомынов сам служит примером мужества, трудолюбия и упорства. Несмотря на инвалидность по зрению, он лично ведет переговоры с госорганами, реализует проекты, курируя своих подопечных. Он признался, что проблемы с трудоустройством есть: не всегда бизнес готов принять на работу людей с инвалидностью, хотя закон предусматривает квоту рабочих мест.

– Мы предлагаем использовать новые технологии, создать рабочие места, где человек с инвалидностью сможет управлять процессами и быть полноценным сотрудником. Ведь наша главная цель – добиваться сис­темных изменений, создавая условия, где каждый может реализовать себя, – говорит Мурат Абдумомынов.

В качестве примера он привел технологию эхолокации, которую могут освоить люди с нарушением зрения.

– Вот я не вижу, но могу управлять технологией эхолокации – по звуку определять местоположение. Так работают киты и дельфины. Это может пригодиться в медицине, спасательных операциях. Люди с инвалидностью могут вносить реальный вклад, если им предоставить такую возможность, – уверен председатель общества.