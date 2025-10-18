CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее

В мире
223

Однако серьезных приготовлений пока не наблюдается, тем более между Вашингтоном и Пхеньяном теперь нет линий связи, которыми располагал Трамп в первый президентский срок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

В администрации США прорабатывают вариант со встречей президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита американского лидера в Южную Корею на саммит АТЭС, сообщает в субботу CNN со ссылкой на источники.

"По словам источников, знакомых с темой, сотрудники администрации в частном порядке обсуждают организацию встречи Трампа и Ким Чен Ына, когда президент в ноябре посетит Азию. Многие настроены скептически, что такое может случиться", - информирует телеканал.

Саммит АТЭС запланирован на 31 октября - 1 ноября.

Однако, уточнили собеседники, серьезных приготовлений пока не наблюдается, тем более между Вашингтоном и Пхеньяном теперь нет линий связи, которыми располагал Трамп в первый президентский срок. Два источника заявили, что ранее в этом году от администрации США отправили письмо Ким Чен Ыну, но ответа не последовало.

Тем не менее, два раза сотрудники безопасности Белого дома совершали поездку в Южную Корею, изучая потенциальные места для встречи лидеров. Но речи не шло о Пханмунджоме в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи: в этом месте, используемом для переговоров, Трамп и Ким Чен Ын встречались в 2019 году.

По данным телеканала, в августе, когда президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена принимали в Белом доме, он пригласил Трампа на саммит АТЭС и предложил воспользоваться возможностью для встречи с северокорейским лидером. Трамп проявил интерес к этой идее.

Однако в данный момент власти Вашингтона сфокусированы куда больше на организации переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на разногласиях США и КНР. К тому же, отмечает CNN, изменилась общая обстановка: тогда отношения между Сеулом, сыгравшим большую роль во встрече Трампа и Ким Чен Ына в Пханмунджоме, и Пхеньяном были лучше.

В южнокорейском министерстве по делам объединения разъяснили, что Сеул и Пхеньян не контактируют по поводу возможной организации саммита США-КНДР.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в июне 2018 года в Сингапуре. В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции лидеров.

30 июня 2019 года Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Во время нее два лидера договорились возобновить переговоры на рабочем уровне о денуклеаризации Корейского полуострова, которые застопорились после краха второго саммита во Вьетнаме в феврале того же года.

#встреча #Ким Чен Ын #Дональд Трамп

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника
Цена на золото вновь бьет рекорд
ООН: почти 14 млн человек находятся под угрозой сильного го…
Колумбия оказалась на грани экологической катастрофы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]