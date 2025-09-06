На старт вышло несколько десятков человек, в первую очередь это те, кто занимается в Паралимпийском тренировочном центре, в том числе и спортсмены-колясочники. Как рассказал один из участников Олжас Ашит, со спортом он дружит давно: до того как оказался в инвалидной коляске, был бойцом ММА. Уже после выбрал паралимпийскую стрельбу из лука, потому что в Казахстане этот паралимпийский вид спорта развивается активно, имеет хорошие перспективы.

– Участвую первый раз, решил попробовать что-то новое. Будем участвовать всей стрелковой командой. Хочу ли победить? Конечно, но посмотрим, как пойдет, – поделился молодой человек.

Бежали и ехали участники на двух дистанциях – 1 км и 3 км. Первыми на старт вышли марафонцы на длинный отрезок. Вдоль всего маршрута были организованы посты с раздачей воды, стояли медицинские работники – в случае необходимости участник мог поднять руку и сообщить, что ему нужна помощь, при желании можно было и вовсе сняться с дистанции. Кстати, еще до старта всем спортсменам измерили артериальное давление и какая-то часть отсеялась сразу – медики запретили им выходить на дорожку. А еще для участников провели разминку: дыхательными упражнениями раскрыли диафрагму, настроили на позитив.

– Пожелаю участникам самого главного – дойти до финиша! – дал напутствие исполнительный директор Паралимпийского тренировочного центра Абдусаид Назаров, отметивший значимость подобных мероприятий на пути развития инклюзивного спорта.