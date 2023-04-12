Дело о пропаганде сепаратизма в СКО – новые подробности рассказали в Генпрокуратуре

Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев рассказал о деле Народного совета трудящихся города Петропавловска, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«Дело возбуждено не по заявлению. Сразу по получении данной информации Департаментом Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 180 УК РК – пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ. В рамках уголовного дела проведены обыски как по месту проживания, так и по месту работы. По изъятым видеоносителям, а также по сюжету в социальных сетях сразу же назначили экспертизу», – отметил Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса Парламента.
Экспертизу проводят сотрудники Министерства юстиции. После нее можно будет сделать вывод по квалификации деяний каждого участника и избрать меру пресечения, пояснил он.
Заместитель генпрокурора уточнил, что по делу допрашиваются 18 человек.
Напомним, в конце марта 2023 года в соцсетях распространился видеоролик о создании Народного совета трудящихся города Петропавловска. В кадре одна из участниц зачитывает текст от имени «вольного и свободного народа, трудящихся Петропавловска».
Комитет национальной безопасности РК квалифицировал распространяемое в соцсетях видео из Петропавловска как пропаганду сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ. На членов «народного совета» завели уголовное дело.