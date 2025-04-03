Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрели резонансное дело о вымогательстве и вовлечении школьницы в занятие проституцией, сообщает Kazpravda.kz.

Группе взрослых и подростков предъявили обвинения по ст.194 «вымогательство с целью получения имущества в крупном размере», 110 «истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего», 134 «вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией». Согласно требованиям, ст.29 УПК данное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Вина подсудимых была доказана протоколами осмотра места происшествия, вещей и документов, видеозаписями, перепиской через мессенджер WhatsApp, банковскими выписками с карточных счетов, результатами экспертиз, а также показаниями потерпевшей.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств несовершеннолетний возраст подсудимых М.Н., А.Ж., Қ.Д., Б.А., а также чистосердечное раскаяние в содеянном подсудимых Т.Ұ. и Қ.А.

По решению суда троих подростков приговорили к 6 годам и 8 месяцев колонии, еще троим обвиняемых к 4 годам 8 месяцев. троим взрослым правонарушителей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в производстве судов области находятся еще 2 дела: по сводничеству и склонению к потреблению наркотических веществ.

Напомним, в Кызылорде с февраля прошлого года 16-летнюю школьницу вовлекали в занятие проституцией её одноклассники со своими родственниками. В фонде «Не молчи» рассказали, что «девочка стала пропадать из дома, родители подавали заявление в полицию, в ИДН, в уголовный розыск, но подростка не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали дочь сами».

История вскрылась после того, как у девочки запросили крупную сумму денег, пригрозив тем, что побреют ее налысо и сбреют брови. Пострадавшая попросила эту сумму у друга из Инстаграма, тот не выдержал и сообщил ее родителям.

Полиция задержала подозреваемых, однако с их стороны поступили ходатайства, которые были рассмотрены следственным судом Кызылорды. Правоохранители прокомментировали всколыхнувший пространство Казнета вопиющий случай жестокости, принуждения и шантажа в отношении школьницы.

Кроме того, стало известно, что следственный суд Кызылорды применил к подозреваемым несовершеннолетним санкцию в виде «домашнего ареста».

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха ранее проинформировал, что по данному делу было арестовано 13 человек.

В ноябре 2024 года один из подсудимых был признан виновным в вымогательстве.

Позже огласили второй приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство.