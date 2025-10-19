День работников лесного хозяйства отмечается в Казахстане

Экология
396

Председатель комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК поздравил коллег с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии РК

- Уважаемые коллеги, работники и ветераны лесного хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников лесного хозяйства!

Сегодня в лесной отрасли нашей страны трудятся свыше 17 тысяч специалистов, каждый из которых вносит неоценимый вклад в сохранение, восстановление и приумножение национального природного богатства.

Охрана и воспроизводство лесов остаются одними из важнейших приоритетов государственной политики. Как отметил Глава государства, озеленение страны — дело государственной важности. На сегодняшний день достигнуты хорошие темпы озеленения, которых снижать нельзя.

В рамках поручения в Послании народу Казахстана в 2020 году по посадке 2 миллиардов деревьев на территории государственного лесного фонда на сегодняшний день высажено около 1 миллиарда 400 миллионов саженцев на площади 900 тысяч гектаров. Завершить эти работы планируется до конца 2027 года.

Успешно продолжаются работы по созданию «зеленого пояса» вокруг столицы. На сегодняшний день сформирована зелёная зона общей площадью 102 тысячи гектаров. Здесь выращиваются деревья, устойчивые к резко континентальному климату Астаны — сосна, берёза, тополь, клён, ива. Создаваемые лесные массивы не только поглощают углекислый газ и производят кислород, но также выполняют защитные, водоохранные, рекреационные, санитарно-гигиенические и ландшафтно-эстетические функции.

Следует отметить, что активно внедряется опыт резервата «Семей орманы» по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой, которые имеют приживаемость до 90%. В настоящее время принимаются меры по созданию таких питомников в шести лесных хозяйствах через лизинговое финансирование.

Как вам известно, с 2021 года активно ведутся лесомелиоративные работы на высохшем дне Аральского моря. За 5 лет здесь выполнены работы по посеву семян саксаула и посадке саженцев на площади около 800 тысяч гектаров.

В рамках материально-технического оснащения природоохранных учреждений продолжается поэтапная передача противопожарной техники. В настоящее время национальным паркам, резерватам и заповедникам передано 136 малых лесных патрульных пожарных комплексов (МЛППК), 60 тракторов, 64 единиц противопожарной техники. Поставки техники продолжаются.

Уважаемые коллеги, все упомянутые достижения — результат вашей самоотверженной работе, преданности делу и искренней любви к сохранению природы. Благодарю вас за труд, который вы выполняете в сфере лесного хозяйства нашей страны.

Благодарю вас за самоотверженный труд и желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником вас!

С уважением, председатель комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев

#праздник #экология #День работников лесного хозяйства

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В ВКО за три дня задержали 18 нетрезвых водителей
Всемирный конгресс по инклюзивному образованию пройдет в Казахстане
Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню республики
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Колумбия оказалась на грани экологической катастрофы
«Сохраним Каспий!» — Жаңа адамдар обратились к прибрежным с…
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской облас…
«Отсутствовали запрещающие знаки» – Минэкологии о ситуации …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]