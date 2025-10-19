Председатель комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК поздравил коллег с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии РК

- Уважаемые коллеги, работники и ветераны лесного хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников лесного хозяйства!

Сегодня в лесной отрасли нашей страны трудятся свыше 17 тысяч специалистов, каждый из которых вносит неоценимый вклад в сохранение, восстановление и приумножение национального природного богатства.

Охрана и воспроизводство лесов остаются одними из важнейших приоритетов государственной политики. Как отметил Глава государства, озеленение страны — дело государственной важности. На сегодняшний день достигнуты хорошие темпы озеленения, которых снижать нельзя.

В рамках поручения в Послании народу Казахстана в 2020 году по посадке 2 миллиардов деревьев на территории государственного лесного фонда на сегодняшний день высажено около 1 миллиарда 400 миллионов саженцев на площади 900 тысяч гектаров. Завершить эти работы планируется до конца 2027 года.

Успешно продолжаются работы по созданию «зеленого пояса» вокруг столицы. На сегодняшний день сформирована зелёная зона общей площадью 102 тысячи гектаров. Здесь выращиваются деревья, устойчивые к резко континентальному климату Астаны — сосна, берёза, тополь, клён, ива. Создаваемые лесные массивы не только поглощают углекислый газ и производят кислород, но также выполняют защитные, водоохранные, рекреационные, санитарно-гигиенические и ландшафтно-эстетические функции.

Следует отметить, что активно внедряется опыт резервата «Семей орманы» по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой, которые имеют приживаемость до 90%. В настоящее время принимаются меры по созданию таких питомников в шести лесных хозяйствах через лизинговое финансирование.

Как вам известно, с 2021 года активно ведутся лесомелиоративные работы на высохшем дне Аральского моря. За 5 лет здесь выполнены работы по посеву семян саксаула и посадке саженцев на площади около 800 тысяч гектаров.

В рамках материально-технического оснащения природоохранных учреждений продолжается поэтапная передача противопожарной техники. В настоящее время национальным паркам, резерватам и заповедникам передано 136 малых лесных патрульных пожарных комплексов (МЛППК), 60 тракторов, 64 единиц противопожарной техники. Поставки техники продолжаются.

Уважаемые коллеги, все упомянутые достижения — результат вашей самоотверженной работе, преданности делу и искренней любви к сохранению природы. Благодарю вас за труд, который вы выполняете в сфере лесного хозяйства нашей страны.

Благодарю вас за самоотверженный труд и желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником вас!

С уважением, председатель комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев