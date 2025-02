Димаш Кудайберген взлетел в американских чартах с новой песней

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/

Казахстанский певец Димаш Кудайберген продолжает завоёвывать мировую музыкальную сцену, сообщает Kazpravda.kz

По данным Qazaq culture, его новая композиция Smoke, в которой сочетаются национальные мотивы, электронное звучание и его фирменный высокий вокал, быстро набирает популярность в США.

30 января трек занял 32-е место в престижном рейтинге iTunes Top 100.

В чартах Amazon Best Sellers in Songs он пробился в Топ-10, а в категории Best Sellers in Pop поднялся сразу на первую строчку.

Напомним, в канун нового года по китайскому календарю на главных телеканалах Поднебесной состоялась трансляция «Весеннего фестиваля».

Казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил на красивейшей площадке в Чунцине вместе с такими известными китайскими исполнителями, как Цзян Циньцинь, Тянь Лянь, Ю Чанцзин, Гуань Сяотун, Чжоу E, Керли Гао, группой Teens In Times в сопровождении национальной команды по спортивной гимнастике.