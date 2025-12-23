Добросовестный бизнес в РК освободят от внезапных налоговых проверок

Налоги
479

Проверять субъекты МСБ будут только при наличии рисков

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства отметил, что предприниматели смогут работать без страха внезапных визитов налоговых органов, сообщает Kazpravda.kz

«Проверки – только по рискам. Мы полностью отказались от плановых налоговых проверок. Ключевой момент для микро- и малого бизнеса: отменяются налоговые проверки и камеральный контроль за периоды до 2026 года. Добросовестный бизнес может спокойно работать, не ожидая внезапных визитов налоговых органов», — подчеркнул глава Кабмина.

Также он отметил, что согласно новому Бюджетному кодексу все налоговые поступления от малого бизнеса остаются в распоряжении акиматов.

«Новый Бюджетный кодекс оставляет в распоряжении акиматов все налоговые поступления от малого бизнеса. Акимы теперь заинтересованы в успехе каждого предпринимателя, так как это напрямую влияет на рост доходов местного бюджета», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер подчеркнул, что казахстанцы через платформу «Цифровой бюджет» смогут видеть, как их налоговые отчисления влияют на благоустройство районов.

«Налогоплательщик через "Цифровой бюджет" будет видеть, как его отчисления влияют на благоустройство своего же района. Мы нацелены на максимальное раскрытие потенциала малого бизнеса. Хочу еще раз подчеркнуть, увеличение доходной части бюджета за счет новой налогово-бюджетной политики позволит направить дополнительные средства на развитие и поддержку казахстанского бизнеса», — добавил Бектенов.

Холдингу «Байтерек» совместно с НПП «Атамекен» поручено организовать обучение и сервисную поддержку начинающих предпринимателей.

#налоги #проверка #бизнес

