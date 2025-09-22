Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астане завершил расследование в отношении ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК

Основанием для его проведения стали обращения Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан, Ассоциации экспедиторов Кыргызской Республики, а также ряда транспортно-экспедиторских компаний.

В ходе расследования было установлено, что ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» при согласовании планов перевозок предоставляло преимущества аффилированным компаниям – АО «KTZ Express» и АО «КедентрансСервис», создавая тем самым препятствия для деятельности частных экспедиторских организаций. Указанные действия квалифицированы как злоупотребление монопольным положением со стороны ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

«Решением Специализированного межрайонного суда по делам об административных правонарушениях города Астаны от 22 августа 2025 года ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» привлечено к административной ответственности по части 3-1 статьи 159 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и оштрафовано на сумму 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета», – говорится в публикации.

Там же добавили, что Постановлением суда города Астаны от 15 сентября 2025 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.