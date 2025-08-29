Дольщики ЖК в Косшы спустя 11 лет получили квартиры

Строительство было остановлено из-за хищения 918 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

26 августа в Косшы передали в эксплуатацию 371 квартиру жилого комплекса «Сиреневый сад» (ныне «Ынтымақ»). Из них 261 предназначена для социально-уязвимых граждан, стоящих в очереди на жильё, сообщает Kazpravda.kz

По информации прокуратуры Акмолинской области, месяцем ранее ключи от 104 квартир получили обманутые дольщики, более 11 лет ожидавшие завершения строительства.

«Строительство было остановлено из-за хищения 918 млн тенге бывшим застройщиком, его руководитель осуждён на 8 лет лишения свободы. Завершение объекта стало возможным благодаря компании-инвестору ТОО «КГС Сауда». Для этого использован земельный участок площадью 3,2 га, возвращённый государству прокуратурой города Косшы», – прокомментировали в надзорном органе.

Таким образом, удалось восстановить нарушенные права дольщиков и обеспечить жильём сотни семей.

#Акмолинская область #Косшы #дольщики #квартиры #ЖК

