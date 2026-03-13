На очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели предварительные результаты развития отдельных секторов обрабатывающей промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

За два месяца текущего года в производстве продуктов питания и напитков отмечаются высокие темпы роста. Объем производства продуктов питания составил 665 млрд тенге, индекс физического объема (ИФО) – 111,9% при плане 104,3%. Прогноз на первый квартал – 112%.

Производство напитков достигло 175,4 млрд тенге, ИФО – 110,2% при плане 104,2%. План на январь–март – 110,3%. Для сравнения: по итогам прошлого года в Казахстане было произведено напитков на сумму 1,2 трлн тенге.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, пищевая промышленность демонстрирует устойчивую динамику развития.

По итогам 2025 года объем производства продуктов питания составил 3,9 трлн тенге, что на 8,1% выше уровня 2024 года (3,3 трлн тенге). В 2026 году этот показатель планируется довести до 4,7 трлн тенге.

Рост обеспечивается за счет диверсификации посевных площадей, увеличения загрузки действующих предприятий, защиты внутреннего рынка и реализации новых инвестиционных проектов.

«Дополнительный вклад этих факторов оценивается примерно в 600 млрд тенге, что позволит довести долю переработанной сельхозпродукции до 70% уже к концу текущего года», — отметил Азат Султанов.

За счет роста сырьевой базы и увеличения объемов переработки ожидается увеличение производства подсолнечного масла до 890 тыс. тонн – на 100 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

После запуска двух новых заводов по переработке кукурузы планируется переработать 640 тыс. тонн сырья, увеличить производство крахмалопродуктов и аминокислот с 205 до 260 тыс. тонн и обеспечить дополнительный выпуск продукции на сумму около 55 млрд тенге.

В молочной отрасли планируется переработать 2,4 млн тонн сырья и обеспечить дополнительный выпуск продукции на сумму порядка 36 млрд тенге.

Значительный рост производства ожидается и на системообразующих предприятиях отрасли.

Мукомольное предприятие «Саламат» планирует увеличить выпуск муки с 232 до 257 тыс. тонн (рост 11%).

Маслоперерабатывающее предприятие Qazaq Astyq Group – увеличить производство растительного масла со 106 до 126 тыс. тонн (рост 19%).

Молокоперерабатывающее предприятие «Масло-Дел» – увеличить производство обработанного молока с 98,2 до 121 тыс. тонн (рост 23%).

Жаркентский крахмалопаточный завод – увеличить выпуск крахмала и патоки с 61,5 до 67,6 тыс. тонн (рост 10%).

Предприятие Coca-Cola Алматы Боттлерс планирует увеличить производство безалкогольных напитков с 4,3 до 6,7 млрд литров (рост 55%).

Дополнительный рост производства ожидается также на мясоперерабатывающем предприятии «Кублей» и на молочном предприятии «Айс».

В целом по ряду отраслей обрабатывающей промышленности за два месяца фиксируются высокие темпы роста ИФО: машиностроение — 115,5%, производство строительных материалов – 127,4%, металлических изделий — 131,4%, легкая промышленность – 156,4%, резиновых и пластмассовых изделий — 111,5%.

В торговле по итогам января–февраля 2026 года индекс физического объема составил 103,4%, общий оборот достиг 9,7 трлн тенге. За аналогичный период прошлого года он составлял 8,9 трлн тенге – рост составил 0,9 трлн тенге, или 10,2%.

Положительная динамика отмечается в оптовой торговле: ИФО — 103,8%, оборот — 6,5 трлн тенге (в январе–феврале 2025 года — 6,1 трлн тенге).

Розничная торговля также демонстрирует устойчивый рост: ИФО – 102,6%, оборот – 3,2 трлн тенге (годом ранее – 2,8 трлн тенге).

Значительный рост показывает продажа продовольственных товаров – +22%, или прирост на 0,4 трлн тенге. Наибольшие темпы роста розничной торговли продовольствием зафиксированы в Туркестанской области – 112,1%, Алматинской области – 110,9%, Атырауской области – 103,9%, Актюбинской области – 102,7% и Шымкенте – 105,4%.

По непродовольственным товарам лидируют Мангистауская область – 119,2%, Северо-Казахстанская – 108,5%, Жетысу – 108,1%, Восточно-Казахстанская – 107,6% и Туркестанская – 106,0%.

Также на заседании штаба представители компаний KazFoodProducts и ТОО «Компания Фудмастер-Трейд» озвучили актуальные вопросы дальнейшего развития предприятий и реализации инвестиционных проектов в пищевой промышленности.

По итогам обсуждения вице-премьер поручил профильным министерствам проработать поднятые вопросы для устранения барьеров, влияющих на расширение производства и загрузку действующих предприятий.