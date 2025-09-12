В поселке Фирдоуси Жанажольского сельского округа Мактааральского района реализуется масштабный гуманитарный проект, направленный на поддержку социально уязвимых категорий граждан.
На завершающую стадию вышло строительство 48 одноэтажных жилых домов. Каждый из них рассчитан на проживание двух семей. В настоящее время завершен монтаж зданий, установлены крыши, подведены все необходимые коммуникации. Впереди – внутренняя отделка и благоустройство территории, после чего жилье будет готово к заселению. Подрядная организация выполняет работы в установленные сроки.
Аким Мактааральского района Бахыт Асанов держит процесс строительства под личным контролем, уделяя особое внимание качеству выполняемых работ, соблюдению сроков и созданию безопасных условий труда для рабочих.
Проект реализуется при участии предпринимателей, инвестирующих в строительство. В дальнейшем все дома будут выкуплены государством. На эти цели из бюджета выделено 1,5 млрд тенге.
Новоселы получат жилье на условиях аренды. В первую очередь дома предназначены для многодетных семей, граждан с ограниченными возможностями, неполных семей и других категорий населения, остро нуждающихся в жилье.
Реализация проекта позволит не только обеспечить жилплощадью нуждающихся, но и значительно расширить инфраструктуру поселка, способствуя его социально-экономическому развитию.