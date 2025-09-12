Дома возводят на селе

Хорошая новость
5
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В поселке Фирдоуси Жанажольского сельского округа Мактааральского района реализуется масштабный гуманитарный проект, направленный на поддержку социально уязвимых категорий граждан.

фото пресс-службы облакимата

На завершающую стадию вышло строительство 48 одноэтажных жилых домов. Каждый из них рассчитан на проживание двух семей. В настоящее время завершен монтаж зданий, установлены крыши, подведены все необходимые коммуникации. Впереди – внутренняя отделка и благоустройство территории, после чего жилье будет готово к заселению. Подрядная организация выполняет работы в установленные сроки.

Аким Мактааральского района Бахыт Асанов держит процесс строи­тельства под личным контро­лем, уделяя особое внимание качест­ву выполняемых работ, соблюдению сроков и созданию безопасных условий труда для рабочих.

Проект реализуется при учас­тии предпринимателей, инвестирующих в строительство. В дальнейшем все дома будут выкуплены государством. На эти цели из бюджета выделено 1,5 млрд тенге.

Новоселы получат жилье на условиях аренды. В первую очередь дома предназначены для многодетных семей, граждан с ограниченными возможностями, неполных семей и других категорий населения, остро нуждающихся в жилье.

Реализация проекта позволит не только обеспечить жилплощадью нуждающихся, но и значительно расширить инфраструктуру поселка, способствуя его социально-экономическому развитию.

