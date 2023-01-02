Два закона о растительном мире подписал президент

Глава государства подписал два закона по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О растительном мире".

Также глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий".

Данный закон регулирует отношения в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования растительного мира в Казахстане. Он касается дикорастущих растений и не затрагивает сельскохозяйственные культуры или растения на садовых и дачных участках.

Правовой акт определяет порядок госмониторинга, инвентаризации и учёта объектов растительного мира – это позволит следить за количеством деревьев и других растений в Казахстане и анализировать их состояние. Закон также устанавливает порядок рационального использования растительных ресурсов для производства различной продукции (например, лекарственных средств).