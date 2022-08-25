Фото: polisia.kz
Происшествия
Две легковушки столкнулись в Жетысуской области, один человек погиб, трое пострадали

Сегодня в ночь на 25 августа в Алакольском районе Жетысуской области произошло ДТП с участием автомашин Audi-100 и BMW-525, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На 79 км автодороги "Ушарал – Достык" близ села Коктума 51-летний водитель Audi столкнулся с припаркованной на обочине дороги BMW. Рядом с припаркованной иномаркой находились четверо мужчин, троих из них вместе с допустившим столкновение водителем Audi доставили с различными травмами в больницу", - говорится в сообщении.

Один из пострадавших, 35-летний мужчина, скончался в реанимационном отделении. Остальные трое были госпитализированы.

По факту назначены необходимые экспертизы, автомашины помещены на специализированную стоянку.

Расследование ДТП проводится по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 

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