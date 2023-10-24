Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

2 серебряные медали завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских параиграх в Ханчжоу (Китай), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Так, Жалгас Тайкенов занял 2-е место по параканоэ, класс KL3, его результат – 43,369 секунды.

А Спатай Бибарыс завоевал серебряную медаль по параканоэ на дистанции 200 метров.

Вчера казахстанский атлет Ануар Сариев, выступавший в весовой категории 60 кг по парадзюдо (категория J2), победил серебряного призера паралимпиады в Лондоне Сюй Чжао и удостоился бронзы.

Напомним, первую золотую медаль Азиатских параигр завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев. Второе золото принесла Казахстану Акмарал Науатбек.

Ранее казахстанские спортсмены принесли в копилку страны 3 медали. Позже Турсынай Кабыл стала серебряным призером Азиатских параигр.