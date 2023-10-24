В копилке Казахстана 10 медалей Азиатских параигр
2 серебряные медали завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских параиграх в Ханчжоу (Китай), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.
Так, Жалгас Тайкенов занял 2-е место по параканоэ, класс KL3, его результат – 43,369 секунды.
А Спатай Бибарыс завоевал серебряную медаль по параканоэ на дистанции 200 метров.
Вчера казахстанский атлет Ануар Сариев, выступавший в весовой категории 60 кг по парадзюдо (категория J2), победил серебряного призера паралимпиады в Лондоне Сюй Чжао и удостоился бронзы.
Напомним, первую золотую медаль Азиатских параигр завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев. Второе золото принесла Казахстану Акмарал Науатбек.
Ранее казахстанские спортсмены принесли в копилку страны 3 медали. Позже Турсынай Кабыл стала серебряным призером Азиатских параигр.