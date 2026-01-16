Две сестры отдали мошенникам 10 млн тенге в Павлодарской области

Закон и Порядок
110

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женщины поверили мошеннику, представившемуся менеджером инвестиционной компании,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

— В интернете я наткнулась на рекламное объявление о получении дивидендов в пользу пенсионеров, оно меня заинтересовало, и я перешла по ссылке для получения подробной информации. В этот же день со мной связался незнакомый мужчина, который представился менеджером инвестиционной компании и пояснил, что поможет оформить дивиденды. Обрадовавшись, я предложила увеличить свои доходы сестре. Затем, действуя по его четким указаниям, мы с сестрой перевели порядка 10 млн тенге на номера банковских счетов, которые нам продиктовали, – говорит пострадавшая жительница Экибастуза.

Не дождавшись приумножения денежных средств, женщины обратились в полицию.

— По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, а также всех деталей и обстоятельств произошедшего, – сообщил Болат Нурсеитов, первый заместитель начальника ДП Павлодарской области.

Полиция настоятельно призывает проявлять осторожность при работе в сети: не открывать подозрительные письма и ссылки, избегать передачи личной информации на ненадежных ресурсах, регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение и использовать сложные, надежные пароли для входа в аккаунты, быть внимательным при осуществлении финансовых операций онлайн, особенно при использовании платежных карт. Рекомендуется следить за официальными предупреждениями и рекомендациями по безопасности, которые регулярно публикуются на официальных аккаунтах правоохранительных органов. Интернет-мошенничество представляет собой серьезную угрозу для всех пользователей сети, и каждый обязан защищать себя и своих близких от возможных атак. Важно быть информированным и проявлять осторожность, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

#полиция #мошенник #инвесткомпания

