Специальные автоматы для приёма пластиковых бутылок, алюминиевых банок и стекла с начислением бонусов уже работают в Астане, Алматы, Актобе и Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz

Как информирует 24.kz, проект реализуется в рамках Послания Президента и направлен на развитие системы поощрения за раздельный сбор отходов.

До конца августа в 129 школах Астаны и Жезказгана планируется установить свыше тысячи экобоксов – контейнеров для раздельного сбора мусора.

По словам министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, такие меры помогают сократить нагрузку на полигоны и формируют у подрастающего поколения ответственное отношение к окружающей среде.

«В городах устанавливаются экобоксы, фандоматы, которые выплачивают бонусы за сданное вторсырьё. Например, частный бизнес уже разместил более 100 фандоматов для сбора пластика и алюминия. Эти меры помогают сократить объём отходов, отправляемых на полигон», – сказал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Напомним, международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП) и Шанхайский центр научно-технического обмена ранее подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, открывающее Казахстану прямой доступ к одной из крупнейших в Азии платформ по зеленым технологиям — Green Technology Bank.