Как известно, с целью обеспечения устойчивого и сбалансированного развития территорий в Казахстане претворяется в жизнь Концепция регионального развития РК на 2025–2030 годы, утвержденная постановлением Правительства от 25 августа минувшего года. Документ направлен на сокращение межрегиональных различий и повышение качества жизни граждан.

Концепцией предусматривается три ключевых направления: равномерное обеспечение населения базовой инфраструктурой (социальной, инженерной, транспортной и другой), сбалансированное экономическое развитие регионов, а также совершенствование механизмов проведения региональной политики.

Основной акцент сделан на устранении диспропорций между областями в доступе к инфраструктуре и услугам. Усилия государства направлены на обеспечение базового уровня качества госуслуг и благ для населения по всей республике.

Важным инструментом сокращения межрегиональных различий в этом отношении стала Система региональных стандартов (СРС) – единый перечень объектов и услуг, необходимых для базовой и комфортной жизнедеятельности.

Для внедрения этих новаций в новый Бюджетный кодекс включены нормы, предусматривающие планирование бюджетных расходов с учетом требований СРС. Параллельно ведется работа по раскрытию экономического потенциала регионов.

Приоритетом здесь выступает создание специализированных факторов для индустриального развития местных производств, агропромышленного комплекса, диверсификация экономики моно- и малых городов, а также сельских населенных пунктов.

Особое внимание в рамках концепции уделено развитию пяти макрорегионов: Западного, Южного, Северного, Центрально-Восточного, а также крупных агломераций Астаны и Алматы. Для каждого макрорегиона определены приоритетные направления развития с учетом географии, экономической специализации, характера рыночных связей и системы расселения населения.

В документ включены положения ранее действовавшей Концепции развития сельских территорий, что обеспечивает преемственность государственной политики. Таким образом, мероприятия в рамках действую­щих проектов «Ауыл аманаты» и «Ауыл – ел бесігі» теперь осуществляются скоординированно, что повышает их эффективность.

Одной из ключевых программ модернизации сельской инф­раструктуры остается проект «Ауыл – ел бесігі», направленный на повышение качества жизни сельчан.

В 2019–2025 годах в соответствии с ним было завершено около 7,6 тыс. проектов в 2,5 тыс. опорных и спутниковых сел. Построено и отремонтировано 900 объек­тов ЖКХ, 2,4 тыс. социальных объектов и более 4,3 тыс. километров внутрипоселковых дорог.

Согласно Бюджетному кодексу, начиная с 2026 года финансирование инфраструктурных проектов в сельских населенных пунктах будет осуществляться за счет средств местных бюджетов (трансфертов общего характера).

Для повышения доходов сельчан с 2023 года действует проект «Ауыл аманаты», направленный на кредитование бизнес-инициатив сельских жителей и жителей малых городов. С начала осуществления проекта выдано более 18,5 тыс. микрокредитов, создано свыше 21 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, для решения проблемы кадрового дефицита реализуется программа «С дип­ломом – в село!», которая стимулирует молодых специалистов в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты и агропромышленного комплекса работать и жить в сельской местности.

С момента запуска проекта в 2009–2025 годах 54,8 тыс. участников программы получили бюджетные кредиты на приобретение жилья на сумму 214 млрд тенге. В 2025 году жилищные кредиты были предоставлены 2,8 тыс. сельских учителей, врачей, агрономов, а нынче планируется поддержать еще 2,5 тыс. дипломированных специалистов, изъявивших желание жить и работать на селе.