Экономика трех десятилетий

Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Поставлена амбициозная цель – создать индустриально-цифровое государство

инфографика gov.kz

Как отмечает казахстанский экономист Бакыт Злобин, за годы независимости экономика рес­публики прошла нелегкий путь – от периода макроэкономической стабилизации и формирования институтов рынка до этапа индустриализации и цифровой трансформации.

Первые годы становления республики оказались временем построения рыночной системы, следующее десятилетие стало периодом масштабного инфраструктурного строительства и укрепления финансового сектора. Нынешний этап характеризуется упором на диверсификацию, внедрение новейших технологий, конкуренцию и развитие перерабатывающей промышленности.

– Да, действительно, сырьевой сектор был когда-то стартовым капиталом страны, но он не должен определять долгосрочную траекторию развития, тем более в условиях нынешнего стремительного наращивания цифровых возможностей, – подчеркивает эксперт.

Динамика истекших десяти месяцев 2025-го подтверждает эту эволюцию. За январь – октябрь ВВП вырос на 6,4%. Сущест­венный вклад в данный процесс внесла промышленность (7,3%), обеспечив более 30% общего прироста. В совокупнос­ти с торговлей и транспортом эти отрас­ли сформировали свыше 70% прироста.

В обрабатывающей промышленности увеличение составило 5,8%, что обусловлено ростом выпуска продукции по отдельным направлениям: в машинострое­нии – на 11,5% (в том чис­ле в автопроме – на 13,3%), химической промышленности – на 10,9%, пищепроме – на 9,1%, нефтепереработке – на 6,3%, выпуске металлических изделий и стройматериалов – на 14,1% и 5,3%, соответственно.

В строительной отрасли рост обеспечен осуществлением крупных инфраструктурных проектов. Увеличение объема строительных работ составило 15,1% против 14,9% за аналогичный период 2025 года.

Сельское хозяйство вошло в фазу сезонного роста. Объем валового выпуска в отрасли увеличился на 5,4%, ускорившись на один процентный пункт по сравнению с январем – сентябрем. В растениеводстве повышение достигло 6,7%, в животноводстве – 3,4%. Прирост валовой продукции обеспечен мерами государственной поддержки, соблюдением агротехнологий, благоприятными погодными условиями во время уборки.

– Если инвестиции растут быстрее ВВП, это сигнализирует о будущем росте, – акцентирует внимание экс­перт. – Развитие частного бизнеса и сокращение в этом секторе доли государства – ключевая линия сегодняшних экономических реформ.

Их важным направлением остается приватизация. В конкурентную среду уже передано 396 государственных объектов общей стоимостью 922,1 млрд тенге, еще 69 проходят реорганизацию или ликвидацию.

Публичное размещение акций «КазМунайГаза», KEGOC, Air Astana стало важным примером вовлечения граждан в экономику и повышения транспарентности крупных отечественных компаний. На 2026–2030 годы запланирована новая волна приватизации, которая охватит более 400 компаний и пройдет в три этапа.

Параллельно продолжается демонополизация рынков, включая возврат незаконно вывезенных активов и устранение искусственных барьеров, что должно усилить конкуренцию и повысить эффективность управления. Эти процессы формируют новый тип экономической среды, где результат определяется не административным ресурсом, а умением работать на рынке.

По словам Бакыта Злобина, конкуренция – не просто экономический термин, а кислород для инициативы и самостоятельности.

Страна ставит перед собой амбициозные цели: к 2029 году планируется приблизиться к объему ВВП в 450 млрд долларов и привлечь не менее 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Для этого выстраиваются новые бюджетные правила, ужесточается использование средств Нацфонда, одновременно формируется портфель государственных инвестиционных проектов, которые оцениваются не только с точки зрения необходимости, но и по их вкладу в экономический рост.

Последовательно поддерживаются отечественные производители. Речь идет о приоритетах в госзакупках, создании Реестра реальных товаропроизводителей, офтейк-контрактах, развитии EP-подрядчиков. Идет работа над осуществлением крупного пула высокотехнологичных произ­водств – это свыше 190 инициатив с общим объемом инвестиций около 1,5–1,6 трлн тенге.

Часть данных предприятий уже введена в эксплуатацию, другие находятся на завершающей стадии готовности. Вся эта система – фундамент для дальнейшего роста доли обрабатывающего сектора.

Важную трансформацию переживает сфера производства энергетических ресурсов. Реализация крупнейших нефтегазовых проектов, включая дальнейшее освоение Тенгиза, обеспечивает устойчивую базу для будущего роста.

Газовая отрасль развивается благодаря строительству новых перерабатывающих заводов на Кашагане, Карачаганаке и Жанаозене – эти мощности призваны обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка.

Инфраструктурная модернизация энергетики становится еще одним направлением развития. Проект «Тариф в обмен на инвестиции» позволил обновить более 12 тыс. км коммунальных сетей, объем привлеченных средств превысил 600 млрд тенге.

Национальный проект модернизации энергетики и ЖКХ предусматривает инвестиции в размере 13 трлн тенге, что должно существенно повысить надежность систем тепло-, электро- и водоснабжения. При этом государство усиливает адресную поддержку семей, для которых тарифная нагрузка является чувствительной, приняты законодательные поправки, субсидируются ставки по займам.

Цифровая трансформация перестала быть вспомогательным элементом и стала стратегическим ускорителем экономики в рамках третьего экономического десятилетия. Уже 90,4% государственных услуг доступны онлайн, а 90,6% – через мобильные сервисы. Экспорт IT-услуг за четыре года вырос поч­ти в 12 раз – с 60 млн до поч­ти 700 млн долларов.

Казахстан формирует основу для экономики данных и искусственного интеллекта: создан Alem.AI, внедряется Национальная платформа ИИ, принят Закон «Об искусственном интеллекте», функционирует профильное министерство. Запущен национальный суперкомпьютер, осуществлен инфраструктурный рывок, который позволит «обучать» отечественные модели и поддерживать научные разработки.

Стремительно расширяется и цифровая инфраструктура. Использование спутниковых сис­тем KazSat, OneWeb и Starlink делает возможным подключение к Всемирной паутине самых удаленных населенных пунктов Казахстана – к высокоскоростному Интернету имеют доступ свыше 4 900 сел, а Starlink работает более чем в 1 700 сельских школах.

– Цифровая экономика становится ускорителем развития всех отраслей. Для Казахстана эффект от внедрения инструментов цифровизации и искусственного интеллекта может составить до 20 миллиардов долларов к ВВП, – обращает внимание экономист.

Наука и инновации постепенно превращаются в самостоятельный источник роста. В последние годы наблюдается рост активности в НИОКР, увеличивается число исследований и инициатив. Государство поддерживает коммерциализацию: в рамках грантовых конкурсов на поддержку прикладных разработок выделяется значительное финансирование, некоторые проекты уже вылились в создание производств.

Тридцать лет назад Казахстан лишь закладывал фундамент рыночной экономики. Сегодня республика все более уверенно движется к индустриально-цифровой модели, где сочетание конкуренции, переработки, инноваций и цифровизации формирует новый тип роста. Последовательность реформ от стабилизации к устойчивому развитию, от приватизации к конкуренции, от сырьевой ориентации к переработке создает основу для будущей экономичес­кой прочности и долгосрочной конкурентоспособности.

#экономика #Бакыт Злобин #цифровое государство

