Экс-капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев завершил карьеру

Бокс,Спорт
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В профи-боксе на его счету пять побед в пяти поединках, четыре из них - нокаутом

Фото: пресс-служба НОК РК

Бывший капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев завершил спортивную карьеру. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Кайрат Сатжанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Информацию о завершении карьеры 33-летним Кункабаевым тренер озвучил в интервью Sport Plus Qazaqstan.

Стоит отметить, что бронзовый призер Олимпиады-2020 не выступал после Игр в Париже-2024. Он становился двукратным вице-чемпионом мира (2017, 2019) и четырехкратным вице-чемпионом Азии (2017, 2019, 2021, 2022).

В профи-боксе на счету Кункабаева пять побед в пяти поединках, четыре из них - нокаутом.

#завершение #боксер #Камшыбек Кункабаев #карьера

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