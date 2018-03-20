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Электронные испарители IQOS выделяют яд – исследование
Американские ученые выяснили о вреде, который наносится здоровью человека в результате использования электронных испарителей IQOS, передает Life.ru.   

IQOS – это электронное устройство, которое можно использовать для курения. Расшифровывается как I quit original smoking ("я бросил обычное курение"). Табак там не горит, как в обычной сигарете, а всего лишь нагревается. Как утверждает производитель (американский гигант Philip Morris), таким образом человек получает вместе с затяжкой на 90% меньше вредных веществ. В рекламных публикациях говорится, что в легкие курильщика попадает насыщенный вкусом табака аэрозоль, а не продукты горения табака и бумаги.
Американские ученые (из Университета Калифорнии) опубликовали исследование, где рассказывается о вреде IQOS. Выяснилось, что в процессе нагревания полимерный фильтр, который есть внутри устройства, слегка плавится. Плавясь, он выделяет формальдегид циангидрин. Как говорится в исследовании, это вещество "очень токсично даже в малых концентрациях". Попадая в печень, оно разлагается на формальдегид и цианид.

Симптомы хронического отравления формальдегидом известны (они наблюдаются у рабочих, использующих технический формалин). Это проблемы с пищеварением, головные боли, расстройства зрения, дрожание, плохой сон, психическое возбуждение, покраснение (и раздражение) кожи. Некоторые рабочие заболевали бронхиальной астмой.

В большом количестве (от 60 мл) формальдегид приводит к смерти. Цианид еще более ядовит. Раньше им травили грызунов. А синильная кислота (цианистый водород, входящий в состав циангидрина) использовалась как боевое отравляющее вещество.

"Исследование показало, что система IQOS может быть не такой безвредной, как заявлялось", – говорится в работе.

В январе 2018 года американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не разрешило Philip Morris рекламировать IQOS как более безопасный, чем обычные сигареты, продукт. Как заявили эксперты FDA, у них нет доказательств, что это менее вредно. Решение, правда, не является окончательным: у табачного гиганта есть право привести аргументы и попытаться убедить экспертов.

Ученые уже успели провести достаточно исследований, чтобы стало ясно: по-настоящему безвредных сигарет нет, независимо от того, делают их из бумаги или пластика, горят они или нагреваются.

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