Политика
Ермухамет Ертысбаев возглавил Народную партию Казахстана

Известный политический и общественный деятель Ермухамет Ертысбаев возглавил Народную партию Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

"Сегодня Ермухамет Ертысбаев возглавил Народную партию Казахстана. В ходе XIX Внеочередного Съезда НПК в политическом руководстве партии произошла реорганизация. Съезд был посвящен новым целям и задачам Народной партии Казахстана на современном этапе. Партийцы отчитались о текущей работе, в частности, о деятельности Проектного офиса по правам людей с инвалидностью, о сотрудничестве в сфере трудовых прав с профсоюзами страны.

Страна сейчас переживает непростой переходный период к новой формации. Реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева направлены на демократизацию общества и баланс ветвей власти. Политическим партиям отводится немаловажная роль в этом процессе. Идея нашей партии о справедливом демократическом государстве требует всестороннего развития.

Трансформация партии продолжается и этот процесс должен быть непрерывным. Перед нами объективно встает вопрос кратного усиления партийного руководства новыми людьми с опытом работы в партийных структурах, государственной службе, представительных органах, гражданском секторе. Здесь же, в ходе Съезда, на должность председателя НПК была выдвинута кандидатура Ермухамета Ертысбаева", – сообщил в Facebook экс-глава партии Айкын Конуров. 

Он отметил, что Ермухамет Ертысбаев яркий партийный лидер, неравнодушный депутат, компетентный министр и дипломат.

"Впервые в нашу партию пришел государственный, политический и общественный деятель такого масштаба, обладающий таким значительным опытом, багажом знаний и узнаваемостью. Кандидатуру одобрили единогласно. Со своей стороны, Ермухамет Ертысбаев поблагодарил сопартийцев за доверие и пообещал приложить свои силы, знания и политический опыт, чтобы всесторонне это доверие оправдать", – добавил Конуров. 

"НПК является левоцентристской партией, – процитировал Конуров Ертысбаева. – Для меня это принципиально важно. Я был социалистом всю жизнь".

Отметим, что Айкын Конуров стал первым зампредом партии. 

Ермухамет Ертысбаев родился 19.11.1956 года. Окончил Карагандинский государственный университет, исторический факультет (1978). Кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор.

В разные годы занимал должности Советника Президента Республики Казахстан, директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, Заведующего общественно-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, министра культуры, информации и спорта Республики Казахстан.

Был послом Казахстана в Грузии и Беларуси.

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