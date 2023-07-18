Ещё один казахстанский боксер официально лишен чемпионского титула

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО) больше не является обладателем титула WBC Silver в этом же дивизионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

Согласно обновленному рейтингу Всемирного боксерского совета, «серебряный» титул от WBC является вакантным. Сам Липинец, в предыдущем выпуске табеля о рангах занимавший седьмое место, переместился на 13-ю позицию.

Последнее на сегодняшний день выступление Сергея состоялось 20 августа прошлого года в Голливуде, штат Флорида, США, в нем он победил досрочно в восьмом раунде американца Омара Фигероа-младшего (28-3-1, 18 КО).

Отметим, что Сергей Липинец родился в Казахстане, а в детстве вместе с родителями уехал в Россию и представлял на ринге эту страну. После начала войны в Украине и введения санкций против российских боксеров Липинец начал числиться в рейтингах мировых организаций и на сайте BoxRec.com как представитель Казахстана. Сам боксер идентифицирует себя казахом, подчеркивая свой ру — уак.

Напомним, месяц назад всемирно известный казахстанский боксер Геннадий Головкин утратил все титулы чемпиона мира.

Также, в январе 2021 года казахстанский боксер Бейбут Шуменов был официально лишен титула чемпиона мира.