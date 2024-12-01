Еще один жилой массив Астаны подключили к газу

Столица
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В столице продолжается планомерная газификация жилых домов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В жилом массиве «Уркер» завершено строительство запланированных на 2024 год газораспределительных сетей. Порядка 1000 абонентов получили возможность подключения к природному газу. Подключение газа в жилом массиве «Уркер» значительно повысит качество жизни местных жителей, обеспечив их экологически чистым и эффективным теплоснабжением.

Процесс газификации жилого массива проходит поэтапно. За два года возможность использовать природный газ получат 5250 абонентов ЖМ Уркер, среди которых жители частных домов и жилых комплексов.

Всего для газификации Уркера планируется построить 173 километра газовых сетей. На данный момент завершено около трети запланированных работ.

Ранее акиматом завершено строительство двух очередей газификации, что позволило обеспечить подключение потребителей в районах Сарыарка (ж/м Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок и в старой части города в районе ул. Потанина) Алматы (ж/м «Железнодорожный», Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также в двух микрорайонах «Акбидай», «Казахауыл») Есиль (к/г Велла вилдж, ж/к Куршавель, Фэмэли таун, Фэмэли парк) и Нура (ж/к Будапешт, Космик Сити).

Также было выполнено строительство подводящих сетей газа к газовым тепловым станциям «Туран», «Тельмана», «Юго-Восток» и к жилым массивам «Уркер», «Пригородный», «Family Village», «Ондирис», «Кирпичный».

#Астана #газификация #мкр Уркер

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