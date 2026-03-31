Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал заявление касательно участия сборной Ирана на чемпионата мира - 2026, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

— Мы живем в этой реальности и понимаем, в какой сложной ситуации находится иранская команда. Однако мы работаем над тем, чтобы они сыграли свои матчи чемпионата мира в самых комфортных условиях. По ситуации с Ираном — у нас нет планов B, С и прочее. Существует только план А, который заключается в том, чтобы они сыграли на ЧМ-2026.

Мы находимся в условиях непростой геополитической обстановки. У нас нет возможности повлиять на нее, но у нас есть все шансы создать условия для объединения людей в атмосфере мира и праздника, — приводит слова Инфантино El Financiero.