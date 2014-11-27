Фильм Человек с диагнозом ДЦП снялся в казахстанском кино Культура Эльмира Киргеева

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Премьера фильма "Быть или не быть?", в главной роли которой снялся человек с диагнозом ДЦП, состоялась в Астане. Такое в современном казахстанском кино происходит впервые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РОО "Казахстанская конфедерация инвалидов".



В основе фильма – монолог Гамлета, принца Датского "Быть или не быть".



"Среди людей с инвалидностью очень много талантов, поэтому практически все роли в этом фильме играют молодые люди с ограниченными возможностями. Каждый день дается им неимоверным трудом, и в жизни каждого из них не раз вставал вопрос: "Быть или не быть?" И они отвечают: БЫТЬ!" – описывают сюжет режиссеры Азизжан Заиров и Мухамед Мамырбеков.



Лента снята совместно со студией "Новый мир" и ОО "Ассоциация родителей детей-инвалидов "АРДИ". Тахир Умаров, ученик реабилитационного центра "АРДИ", в реальной жизни мечтает стать актером. Кроме того что он прикован к инвалидной коляске, ему трудно говорить, и шансов реализовать свою мечту практически не было.



"Мы создали этот проект для того, чтобы дать юноше возможность раскрыть свой актерский и человеческий потенциал, прикоснуться к своей мечте", – дополняют они.



На премьеру были приглашены депутаты Парламента РК, члены политических партий, представители НПО, деятели культуры и искусства, Чрезвычайные и Полномочные Послы различных стран в РК, широкая общественность.







