Фильм «Муфаса: Король Лев» покажут в кинотеатрах на казахском языке

Кино
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Это третий проект студии Disney, переведённый на государственный язык

Фото: скриншот видео / 24.kz

Приключенческая лента «Муфаса: Король Лев» на казахском языке уже завтра выйдет в массовый прокат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Премьерный показ прошёл накануне в Алматы. Героев анимационного фильма озвучивали известные актёры театра и кино, а вокальные партии записали казахстанские исполнители. Поддержали инициативу американской медиакорпорации Министерство культуры и информации РК, а также Международное общество «Қазақ тілі».

«Муфаса: Король Лев» — это история пути мудрого правителя саванны, отца Симбы, его детство и взросление. На казахском языке её рассказывает королевский советник и шаман, бабуин Рафики голосом Дулыға Ақмолда. Главного героя — Муфасу озвучил казахстанский актёр Ерасыл Мухамадиев.

- Впервые мне досталась главная роль диснеевского проекта. Отбор проходил через кастинг, сначала меня пригласили, записали голос, а затем запись прослушали представители студии Disney. Они же меня и утвердили, - рассказывает актёр дубляжа Ерасыл Мухамадиев.

Ранее казахская версия «Моана 2» установила рекорд среди анимационных фильмов, переведённых на государственный язык. За 12 дней сборы превысили 151 млн тенге. В июне этого года фильм студий Disney и Pixar «Головоломка 2» собрал свыше 40 млн тенге за первые 4 дня проката. Вице-президент Международного общества «Қазақ тілі» Дулат Тастекей в успехе третьего проекта не сомневается.

- «Муфаса» — это особенный фильм для меня. Первый «Король Лев» я посмотрел в детстве, когда мне было 10 лет. Сегодня, спустя 30 лет, я снова возвращаюсь к этой истории, - поделился вице-президент Международного общества «Қазақ тілі» Дулат Тастекей.

На премьеру пришли и создатели русского дубляжа «Муфасы». Музыкальный продюсер Александр Шевченко рассказал, что казахстанским исполнителям удалось передать африканский колорит.

- 40-50 человек мы отслушали и выбрали лучших на детские роли и на роль Муфасы. Потому что это львы. Они звучат очень мощно, очень брутально. Грубо говоря, какой-нибудь поп-певец, такой стандартный, нам не подходил. Или певица. Нам нужны были такие массивные тембры голосов, и поэтому было не просто выбрать лучших, - отметил музыкальный продюсер русского дубляжа Александр Шевченко.

Режиссёром дубляжа на казахском языке стал Шах-Мурат Ордабаев, который также озвучил Таку — будущего жестокого правителя Шрама. Музыкальным руководителем выступила Анель Сиргебаева. Певица Динара Сұлтан исполнила роль Сараби, любящей матери Симбы. Таир Сахиев озвучил молодого Рафики, Ace — поверенного короля Муфасы, птицу-носорога Зазу, а Бақтияр Байсерік подарил свой голос бородавочнику Пумбе.

Уже завтра фильм «Муфаса: Король Лев» на казахском языке выйдет на широкие экраны.

 

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