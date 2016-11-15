Спорт
ФК "Астана" запустил акцию для болельщиков
Футбольный клуб "Астана" совместно с Президентским клубом "Астана" запускает акцию к матчу Лиги Европы с кипрским АПОЭлом, передает Kazpravda.kz
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Всем, кто приобретет 3 билета на матч, четвертый билет этой же ценовой категории достанется в подарок.
Игра состоится 24 ноября в 22.00 на поле спортивного комплекса "Астана Арена".
Стоит отметить, что, несмотря на холод на улице, внутри спортивного комплекса будет более чем комфортная температура +12.
На данный момент билеты доступны онлайн на официальном сайте клуба и сайте ticketon.kz.
Кассы комплекса "Астана Арена" откроются 21 ноября.