Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Товарищеская встреча молодежных команд «Ордабасы» и «Актобе» в Шымкенте завершилась массовой дракой между футболистами. После инцидента, в котором несколько игроков получили травмы, шымкентский клуб опубликовал официальное заявление, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, капитан молодежной команды «Ордабасы» ударил игрока «Актобе» Амира Тулеева. После этого между футболистами обеих команд началась потасовка. В результате инцидента один из игроков получил перелом челюсти и лишился нескольких зубов, у другого зафиксировано рассечение губы.

В ФК «Ордабасы» прокомментировали произошедшее, распространив официальное заявление. В клубе подчеркнули, что подобные ситуации недопустимы и противоречат базовым ценностям футбола и выступают против любых проявлений агрессии на поле, особенно в детском и юношеском футболе.

«ФК «Ордабасы» выступает против любой агрессии и насилия на футбольном поле. Особенно подобные действия совершенно недопустимы в детском и юношеском футболе. На этом уровне главными принципами должны быть уважение к сопернику, спортивная культура и правильное воспитание юных футболистов. В ходе инцидента между игроками разгорелся конфликт, и ситуация обострилась. Кроме того, во время эпизода были отмечены взаимные провокации со стороны участников. ФК «Ордабасы» уверен, что соответствующие правоохранительные органы проведут тщательное и справедливое расследование этого инцидента и, на основании его результатов, вынесут соответствующее дисциплинарное взыскание всем сторонам, причастным к инциденту», – отмечается в информации клуба.

Там же заявили о готовности работать с игроками и тренерским штабом, чтобы гарантировать, что подобные ситуации больше не повторятся.