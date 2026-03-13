В регионе в прошлом году построили 269,5 км магистральных и распределительных сетей. Активнее всего процесс перехода на экологически чистое топливо идет в Караганде. В городе в 2025-м протянули 171 км газопровода и подвели трубы к 10 тыс. домов. В результате более 7 тыс. абонентов только получили техусловия или уже перешли на голубое топливо.

Теперь процесс газификации переходит из областного центра в города-спутники. В Темиртау все работы завершены. Возможность пользоваться экологически чистым топливом получили владельцы почти 6,5 тыс. частных домов. Сейчас подрядчик тянет трубопровод в моногород Шахтинск. Здесь уже готовы к эксплуа­тации АГРС и газопровод высокого давления протяженностью 18 км. Сейчас ведется строительство внутриквартальных сетей.

Ожидается, что после реализации проекта газификации в Шахтинске отказаться от печек смогут жители без малого 2,5 тыс. домов.