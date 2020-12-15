Общество
Где и как пройдут теледебаты кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК
Айдана Демесинова
Теледебаты кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Казахстана пройдут на телеканале "Хабар". Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии РК сообщил член ЦИК РК Ерлан Даулбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Дебаты кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК пройдут в прямом эфире на телеканале "Хабар". Это было утверждено уполномоченным органом - Министерством информации и общественного развития РК. Регламент утвержден, всем партиям предоставят одинаковое время для выступления. Для каждой партии будет выделено 80 минут. Особых привилегий ни у кого не будет", - сказал Даулбаев.

Журналисты уточнили, будут ли проводить теледебаты среди кандидатов в депутаты маслихата.

"Действительно, такая возможность предусмотрена. Как вы знаете, в законе о выборах РК говорится об организации дебатов как в центральной избирательной комиссии, так и соответствующими комиссиями при организации выборов в маслихаты. Поэтому, в настоящее время данный вопрос прорабатывается территориальными избирательными комиссиями и данные дебаты будут организованы", - ответила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на январь 2021 года.

Выборы 98 депутатов Мажилиса осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана.

Сообщалось, что на объединенную выборную кампанию депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов потратят примерно 15,3 млрд тенге.

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