Как было отмечено далее, в условиях глобальной геополитической турбулентности особую значимость приобретают меры по укреплению региональной стабильности и безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев приветствовал заключение договоров о государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, назвав их важными шагами в этом направлении. Он также подчеркнул значение недавно подписанного Таджикистаном Договора о дружбе в XXI веке.

По мнению Президента Казахстана, регион по-прежнему сталкивается с вызовами терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика и транснациональной преступности, и для их преодоления необходим согласованный подход. Как он полагает, ключевая работа в этой сфере должна вестись на уровне секретарей советов безопасности стран региона.

В завершение Президент остановился на вопросах дальнейшего совершенствования формата Консультативных встреч.