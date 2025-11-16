Как было отмечено далее, в условиях глобальной геополитической турбулентности особую значимость приобретают меры по укреплению региональной стабильности и безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев приветствовал заключение договоров о государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, назвав их важными шагами в этом направлении. Он также подчеркнул значение недавно подписанного Таджикистаном Договора о дружбе в XXI веке.
По мнению Президента Казахстана, регион по-прежнему сталкивается с вызовами терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика и транснациональной преступности, и для их преодоления необходим согласованный подход. Как он полагает, ключевая работа в этой сфере должна вестись на уровне секретарей советов безопасности стран региона.
В завершение Президент остановился на вопросах дальнейшего совершенствования формата Консультативных встреч.
"С момента учреждения Совета национальных координаторов данная площадка демонстрирует высокую эффективность. Полагаю, пришло время усилить его роль функцией разработки стратегических векторов развития региона, не ограничиваясь мониторингом исполнения договоренностей. Хотел бы выразить свою поддержку предложениям, которые были высказаны Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым относительно укрепления институциональных основ нашего формата. Полагаю, что в рабочем порядке мы могли бы эти вопросы обсудить и выйти на утверждение соответствующих предложений. Предлагаю рассмотреть возможность включения Центральноазиатского экспертного форума в систему регионального взаимодействия с его трансформацией в ключевую платформу для осуществления исследований и формирования единых подходов", – подытожил глава государства.