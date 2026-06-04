Токаев выступил на церемонии поднятия Государственного флага

Фото: пресс-служба Президента РК

Поздравляю вас с Днем государственных символов! Это праздник, имеющий особое значение для каждого гражданина нашей священной Родины. В этот день мы высоко поднимаем наше знамя. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что являемся гордой суверенной страной. Наши священные символы – это яркое воплощение ценностей нашего народа. Каждый из них отражает нашу национальную самобытность. Герб – яркий образ нашей государственности. Гимн – величественный голос нашей свободы. Небесно-голубой стяг – воплощение нашей Независимости. Не будет преувеличением сказать, что эти символы, которые мы чтим и почитаем, являются своего рода тремя столпами, олицетворяющими нашу государственность. История знает немало примеров, когда наш народ объединялся под одним знаменем, бережно храня единство и согласие. И сегодня наша страна укрепляет сплоченность и уверенно шагает вперед.

Как известно, в марте мы как одна страна приняли участие в общенациональном референдуме. Граждане отдали свои голоса в поддержку конституционной реформы. Таким образом, мы приняли новую Конституцию и открыли новую страницу нашей истории. В Основном законе нашли свое отражение многовековые чаяния, цели и идеалы нашего народа. Территориальная целостность, суверенитет страны, права и свободы граждан получили свое закрепление в качестве главных ценностей. Соблюдение Закона и Порядка, развитие образования, науки и новых технологий, сохранение чистоты, защита природы и поддержка волонтерской деятельности были определены как конституционные обязанности. Обретя принципиально новый характер, наш Основной закон стал незыблемым сводом правил Справедливого Казахстана. Конституция гласит, что каждый человек обязан уважать государственные символы. Поэтому их почитание, безусловно, является высшим мерилом патриотического духа.

Только истинные патриоты ведут страну к прогрессу и стоят на страже ее рубежей. Другими словами, патриотизм служит гарантией безопасности и территориальной целостности нашей страны. Укрепление авторитета национальных символов – это дело государственной важности. В ближайшее время правительство внесет поправки в постановление, регулирующее использование государственной символики. Почитание наших национальных символов – это общий долг, обязанность каждого гражданина, что, в конечном счете, является проявлением уважения к государству.

В этом году мы отмечаем 35-летие Независимости. Эта историческая веха имеет большое значение с точки зрения критического, глубокого осмысления, всестороннего анализа пройденного пути и разработки стратегических планов на будущее. Эту юбилейную дату мы должны встретить упорным трудом и реальными результатами. Нынешний год проходит под знаком масштабной трансформации всей страны. Казахстан вышел на магистральный путь устойчивого развития как государство, стремящееся к прогрессу во всех сферах общественной жизни.

Принятая в ходе общенационального референдума Конституция – это, по сути, главный закон нашего государства на многие десятилетия. Именно эта Конституция поведет за собой наш народ вперед к новым высотам мировой цивилизации. В надвигающейся эпохе технологических достижений, политических потрясений, военных конфликтов значение нашего Основного закона как жизненного путеводителя многократно возрастает. Конституция вступит в силу с 1 июля. В августе состоятся выборы в однопалатный Курултай, а в сентябре будет сформирован состав Қазақстан Халық Кеңесі. Таким образом, мы вступаем в период больших изменений. Эволюционирует сам уклад жизни, меняются система ценностей, ментальность, модели поведения граждан. Подавляющее большинство граждан нашей страны выступают в поддержку стратегии уважения к закону и укрепления общественного порядка, активно участвует в акциях «Таза Қазақстан». Но мы ни в коем случае не должны успокаиваться на достигнутом, нужно постоянно идти вперед, ставить перед собой высокие цели, чтобы превратить Казахстан в поистине цивилизованное государство.

Мы ни в коем случае не должны останавливаться на достигнутом, нужно постоянно идти вперед, ставить перед собой высокие цели, чтобы превратить нашу Родину в поистине цивилизованное государство. Сегодня в стране формируется яркая созидательная повестка, в нашем обществе появляются новые идеи, новые лица, новое поколение патриотов. Как Глава государства я поддерживаю эту положительную тенденцию. Это прямой результат проведенных преобразований. Нашей главной задачей остается укрепление единства народа – это непременное условие, эффективный, долгосрочный фактор успешного развития страны. На новом этапе реформ все здравые, прогрессивные общественно-политические силы должны консолидироваться вокруг общенациональных ценностей и целей. Только так мы добьемся успехов в построении Справедливого Казахстана, укреплении нашей государственности.

Как цивилизованная и прогрессивная нация мы должны быть уверены в своих силах, действовать смело, без оглядки на кого бы то ни было. Другого пути нет. Наши целеустремленные, образованные и сознательные соотечественники глубоко осознают свою ответственность за судьбу государства. Они вступают в ряды волонтеров, занимаются благотворительностью и успешно реализуют важные инициативы. Истинный патриот не создает видимость работы, а упорно трудится во благо интересов страны. В этом и заключается суть созидательного патриотизма. Для государства важна не конъюнктура текущего момента, а долгосрочные приоритеты. Поэтому, следуя завету Абая, мы действуем взвешенно, но уверенно, смотрим только вперед, ставя во главу угла национальные интересы. С уважением относясь к родной истории, мы уделяем особое внимание сохранению преемственности поколений. В этом направлении ведется активная работа. Улытау, где похоронен Джучи хан, присвоен статус отдельной области. Создан институт изучения Улуса Джучи, научный потенциал которого нам предстоит укрепить. В ближайшее время в свет выйдет семитомный научный труд по истории Казахстана, один из томов которого будет полностью посвящен Золотой Орде».

В новой Конституции четко обозначена неразрывная связь прошлого казахского народа с тысячелетней историей Великой степи. В столице скоро начнется возведение грандиозного сооружения в честь достижений цивилизации Великой степи. Недавно в Астане при поддержке ЮНЕСКО мы провели международный симпозиум, посвященный изучению наследия Золотой Орды. Безусловно, все эти шаги внесут значительный вклад в укрепление устоев нашей государственности. Золотая Орда выступала в роли великой средневековой державы с собственными институтами власти, дипломатической службой, системой связи и таможни, признанной в мире валютой и передовыми для своего времени технологиями.

Современная президентская модель власти, прочно утвердившаяся в Казахстане, восходит к политической системе, созданной во времена Золотой Орды. Главное наследие Золотой Орды – ее незыблемые ценности, которые в рамках общего свода правил гармонично объединяли в огромном государстве людей разных религий, языков, культур и традиций. Славный путь наших предков всегда будет служить нам образцом и стратегическим ориентиром. Достижения Золотой Орды являются общим достоянием многих современных народов Евразии. Поэтому, обращаясь к ее наследию, мы выступаем за единую и процветающую Евразию, где все страны живут в мире, заботятся об общей безопасности, созидают во благо своих народов. Наша задача – не бездумное копирование или пропаганда устаревших практик и чуждых идей, не участие в пустопорожних дискуссиях, а вдумчивое осмысление и качественная модернизация ценностей ушедшей великой эпохи, их адаптация к реалиям современной цивилизации.

Тотальная цифровизация и искусственный интеллект породили новое бескрайнее пространство, дающее уникальные возможности для невиданных форм и способов развития. Таким редчайшим историческим шансом смогут воспользоваться только энергичные, сильные, устремленные в будущее народы. Верю – эта задача по плечу нашему подрастающему поколению. В основе устойчивого прогресса Казахстана лежит неразрывная связь нашего великого прошлого и не менее великого настоящего и, главное, – великого будущего.

Сегодня Казахстан обновляет модель своей государственности. Мы избрали путь развития как единая и созидательная нация. Есть все основания говорить, что последние годы для нашей страны стали периодом исторического поворота. Масштабные реформы дают новый импульс во всех сферах. Особенно глубокие изменения происходят в общественном сознании. Обновились содержание и подходы во внутренней политике. В стране утверждаются такие ценности, как солидарность, трудолюбие, дисциплинированность, бережливость, меняются мировоззрение и модели поведения граждан. Наши соотечественники стремятся жить в Справедливой, Культурной, Чистой и Безопасной стране. Именно поэтому в нашем обществе утверждается нетерпимость к любым правонарушениям и противоправным действиям. Впереди нас ждет большая работа. Уверен, что общими силами мы успешно справимся с поставленными задачами.

В прошлом году я выступил с инициативой поддержать лучших выпускников военных учебных заведений. Тогда я подчеркнул, что им следует присваивать звание «старшего лейтенанта», а не «лейтенанта», как это было принято. Соответствующее поручение мною было дано, и сегодня оно будет воплощено в жизнь. Вы станете первыми выпускниками, которым будет присвоено звание «старший лейтенант». Безусловно, это огромное доверие и высокая ответственность, возложенная на вас. Легендарному казахскому герою Сагадату Нурмагамбетову принадлежат слова: «Атақты алғаннан оны арқалап жүру қиын» («Не так сложно получить звание, как достойно нести его»). В конечном счете, честь и доблесть настоящего офицера измеряются не погонами, а безупречной службой во благо Родины. Наше подрастающее поколение искренне восхищается вами, видя в вас достойный пример для подражания. Уверен, что все вы будете верны присяге, гордо храня офицерскую честь. Сегодня в торжественной церемонии принимают участие родители лучших выпускников. Выражаю вам искреннюю благодарность, вы воспитали истинных патриотов Казахстана. Поздравляю молодых офицеров с присвоением первого воинского звания! Желаю вам успехов в службе! Пусть всегда высоко реет наш бирюзовый стяг! Пусть будет вечным наше государство!