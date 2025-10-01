Глава государства посетил выставку цифровых решений

111

 Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с экспозицией цифровых разработок, представленной в рамках заседания Совета по развитию искусственного интеллекта, сообщает  Kazpravda.kz

Фото: Акорда

На выставке свои проекты в сфере ИИ представили ведущие отечественные компании и организации: ОФ «Ustem Foundation», Freedom Bank, Yandex Qazaqstan, Kaspi Bank, АО «Казахтелеком», АО «Евразийский банк», АО НУХ «Байтерек», АО НК «Қазақстан Темір Жолы» и другие.

Представленные проекты охватывали широкий спектр цифровых решений в сферах образования, культуры, логистики, технологий для «умного города».

Также были продемонстрированы возможности туристических онлайн-сервисов, генеративных ИИ-платформ, B2B-агентов и отечественного мессенджера AITU.

В транспортном блоке были представлены комплексные системы на основе ИИ для управления перевозками, а также телекоммуникационная среда нового поколения на базе 5G.

Мероприятие продемонстрировало динамику развития цифровых технологий в стране, а также расширяющийся вклад отечественного бизнеса и институтов в создание национальной экосистемы искусственного интеллекта.

#президент #выставка #ИИ

