Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Президент был проинформирован об итогах текущей деятельности компании «Лукойл» в Казахстане и планах на предстоящий период.

В частности, Главе государства было доложено о ходе реализации крупного совместного проекта по освоению месторождений «Каламкас-море» и «Хазар».

Касым-Жомарт Токаев поздравил Вагита Алекперова с 30-летием успешной деятельности компании в Казахстане.