Глава государства выступил на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup

В своем выступлении Президент отметил, что в стране реализуются масштабные преобразования, которые затронули все сферы общественной жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– В марте мы приняли новую Конституцию Казахстана. Считаю, что это исключительно важный, исторический шаг во имя будущего страны. Отрадно, что наши соотечественники, особенно представители молодежи, прекрасно понимают важность этого события. Граждане продемонстрировали высокую активность на республиканском референдуме, выразив поддержку Основному закону. Таким образом, наш народ показал образцовую ответственность и любовь к своей Родине. В тексте новой Конституции получили свое отражение уникальная идентичность, основные ценности и высокие идеалы нашего народа. Сегодня в этом зале собрались представители молодого поколения, олицетворяющие такие качества, как образованность, компетентность и интеллект. В каждом из вас я вижу светлое будущее Казахстана, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что именно прогрессивная молодежь станет двигателем, который выведет страну на новые высоты и заставит весь мир гордиться нашими успехами.

– Народная Конституция – это ориентир для наших юных соотечественников. Основной закон страны – незыблемый фундамент Справедливого Казахстана. Принцип «Закон и Порядок» стал опорой государства и основой национального самосознания. Концепция «Таза Қазақстан» укрепила в гражданах чувство сопричастности к судьбе родной земли и ответственность за сохранение окружающей среды. Вдохновляет, что множится число волонтеров – неравнодушных граждан, для которых служение обществу стало не просто обязанностью, а зовом сердца и высоким призванием. Наши фундаментальные ценности сформулированы в Преамбуле Народной Конституции. Высшая ценность государства – народ. Поэтому развитие человеческого капитала было определено в качестве конституционной задачи. В Основном документе прямо сказано, что Казахстан признает в качестве стратегического направления деятельности государства развитие науки, образования и инновации, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что сегодня мир меняется с беспрецедентной скоростью. По его мнению, в условиях глобальной турбулентности, чтобы не остаться на обочине прогресса, критически важно укреплять конкурентоспособность государства, а также обеспечить его рост и процветание.

– Нами предпринят ряд решительных шагов в этом направлении. Создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Разработана законодательная база для внедрения новых технологий, принят Цифровой кодекс. Вступил в силу Закон «Об искусственном интеллекте». В ближайшее время будет утверждена стратегия Digital Qazaqstan, которая определит вектор цифрового развития страны. Как вы знаете, нынешний год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Поэтому предстоит еще немало работы. Нам необходимо сплотиться и самоотверженно трудиться для достижения поставленных задач, – сказал Глава государства.

Президент указал на то, что стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта требует постоянного обновления подходов.

– Важным направлением остается развитие вычислительной инфраструктуры. Запуск суперкомпьютерного кластера стал серьезным шагом в укреплении технологического суверенитета страны. Теперь на очереди – создание в Казахстане «Долины ЦОД». Реализация этого масштабного проекта позволит привлечь новые инвестиции и усилить наши позиции как регионального цифрового хаба. Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта сейчас являются одним из ключевых факторов всесторонней модернизации нашей страны от системы государственного управления до креативной индустрии. Летом в Астане пройдут «Игры будущего». В состязаниях на стыке классических дисциплин и киберспорта примут участие около тысячи спортсменов из 50 стран мира. Новый спортивный формат позволит активнее интегрировать передовые технологии в повседневную жизнь и, что гораздо важнее, будет способствовать популяризации спорта среди молодежи, – отметил Касым-Жомарт Токаев.