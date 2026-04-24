Глава государства выступил на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup

Президент

В своем выступлении Президент отметил, что в стране реализуются масштабные преобразования, которые затронули все сферы общественной жизни,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– В марте мы приняли новую Конституцию Казахстана. Считаю, что это исключительно важный, исторический шаг во имя будущего страны. Отрадно, что наши соотечественники, особенно представители молодежи, прекрасно понимают важность этого события. Граждане продемонстрировали высокую активность на республиканском референдуме, выразив поддержку Основному закону. Таким образом, наш народ показал образцовую ответственность и любовь к своей Родине. В тексте новой Конституции получили свое отражение уникальная идентичность, основные ценности и высокие идеалы нашего народа. Сегодня в этом зале собрались представители молодого поколения, олицетворяющие такие качества, как образованность, компетентность и интеллект. В каждом из вас я вижу светлое будущее Казахстана, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что именно прогрессивная молодежь станет двигателем, который выведет страну на новые высоты и заставит весь мир гордиться нашими успехами.

– Народная Конституция – это ориентир для наших юных соотечественников. Основной закон страны – незыблемый фундамент Справедливого Казахстана. Принцип «Закон и Порядок» стал опорой государства и основой национального самосознания. Концепция «Таза Қазақстан» укрепила в гражданах чувство сопричастности к судьбе родной земли и ответственность за сохранение окружающей среды. Вдохновляет, что множится число волонтеров – неравнодушных граждан, для которых служение обществу стало не просто обязанностью, а зовом сердца и высоким призванием. Наши фундаментальные ценности сформулированы в Преамбуле Народной Конституции. Высшая ценность государства – народ. Поэтому развитие человеческого капитала было определено в качестве конституционной задачи. В Основном документе прямо сказано, что Казахстан признает в качестве стратегического направления деятельности государства развитие науки, образования и инновации, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что сегодня мир меняется с беспрецедентной скоростью. По его мнению, в условиях глобальной турбулентности, чтобы не остаться на обочине прогресса, критически важно укреплять конкурентоспособность государства, а также обеспечить его рост и процветание.

– Нами предпринят ряд решительных шагов в этом направлении. Создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Разработана законодательная база для внедрения новых технологий, принят Цифровой кодекс. Вступил в силу Закон «Об искусственном интеллекте». В ближайшее время будет утверждена стратегия Digital Qazaqstan, которая определит вектор цифрового развития страны. Как вы знаете, нынешний год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Поэтому предстоит еще немало работы. Нам необходимо сплотиться и самоотверженно трудиться для достижения поставленных задач, – сказал Глава государства.

Президент указал на то, что стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта требует постоянного обновления подходов.

– Важным направлением остается развитие вычислительной инфраструктуры. Запуск суперкомпьютерного кластера стал серьезным шагом в укреплении технологического суверенитета страны. Теперь на очереди – создание в Казахстане «Долины ЦОД». Реализация этого масштабного проекта позволит привлечь новые инвестиции и усилить наши позиции как регионального цифрового хаба. Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта сейчас являются одним из ключевых факторов всесторонней модернизации нашей страны от системы государственного управления до креативной индустрии. Летом в Астане пройдут «Игры будущего». В состязаниях на стыке классических дисциплин и киберспорта примут участие около тысячи спортсменов из 50 стран мира. Новый спортивный формат позволит активнее интегрировать передовые технологии в повседневную жизнь и, что гораздо важнее, будет способствовать популяризации спорта среди молодежи, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Популярное

Все
Социализация без барьеров
Наши юниоры пишут мировую историю
Поздравили фронтового связиста
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Для достижения общих целей
Во имя будущих поколений
Восстановление Каспия
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Новая реальность для продовольственных систем
Ресурс глобальной важности
Сфера притяжения
АО «Интергаз Центральная Азия»: надежность в каждом кубометре
Внимание к избирательным процессам растет
Климатическая адаптация системы образования
Нужна унификация экологических нормативов
Увидеть выдру – большая удача
Манифест космического века
Эффект Нелли Ким: притяжение родины
Духовные истоки и свет знания
Спас человек лебедя
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
Серебро с золотым отливом
Умные очки для слабовидящих
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Система управления наукой будет реформирована
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств
Двусторонние отношения динамично развиваются
Здесь будет экопарк
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Шаг за шагом к вершине
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch
Актауский бенефис сборной Казахстана
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Стали известны победители конкурса в сфере ИИ
Президенту продемонстрировали первый в Казахстане платеж кр…
Глава государства дал старт обратному отсчету до международ…
Токаев посетил Международный центр искусственного интеллект…

