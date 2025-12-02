Глава Сената встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане

130

На повестке встречи были обозначены перспективы сотрудничества по продвижению духовной дипломатии и расширению международного партнерства

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Республике Казахстан Джорджем Джорджем Панамтундилом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя собеседника, спикер Сената подчеркнул заинтересованность Казахстана в укреплении многосторонних контактов со Святым Престолом, которые в последние годы заметно активизировались и вышли на новый уровень. Импульс развитию двустороннего сотрудничества придал официальный визит Президента Казахстана в Ватикан.

«Казахстан высоко ценит тесные и неуклонно расширяющиеся связи со Святым Престолом. Регулярные контакты на высшем уровне обеспечивают прочную основу для дружественных отношений между Казахстаном и Ватиканом. Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев во время своего официального визита в Ватикан в прошлом году, Казахстан дорожит своими давними партнерскими отношениями со Святым Престолом, которые основаны на искренней дружбе, согласии и взаимном уважении. Недавнее открытие Посольства Казахстана при Святом Престоле отражает наше твердое намерение укреплять двусторонние связи», – сказал Маулен Ашимбаев и поблагодарил Апостольского нунция Святого Престола за личный вклад в укрепление диалога и сотрудничества.

Спикер Сената также выразил признательность ватиканской стороне за всестороннюю и последовательную поддержку идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий, ставшего, благодаря совместным усилиям, площадкой для укрепления взаимопонимания и взаимоуважения между религиями. Подчеркивая важность духовной дипломатии в преодолении современных вызовов, он акцентировал внимание на инициативах Казахстана по развитию межконфессионального согласия и продвижению глобального межрелигиозного диалога.

«Повестка VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий была актуальной и содержательной. Мы провели специальную сессию с Альянсом цивилизаций ООН по защите религиозных объектов и второй Форум молодых религиозных лидеров, в котором приняли участие представители разных религиозных конфессий, ученые, эксперты. Также состоялся экспертный круглый стол, посвященный роли духовной дипломатии в современных международных отношениях. Каждое из этих мероприятий внесло весомый вклад в сближение культур и религий», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и обозначил перспективные направления совместной работы.

В свою очередь, как отметил Джордж Джордж Панамтундил, Святой Престол полностью солидарен с мирными устремлениями и инициативами Казахстана. Он подтвердил намерение в продвижении идей толерантности, гармонии и братства.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями касательно вопросов расширения связей в ряде отраслей, включая сферы здравоохранения, науки и культуры.

#переговоры #Сенат #Ашимбаев #Святой престол #нунций

