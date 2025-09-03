– Акмарал Шарипбаевна, один из важных показателей эффективности здравоохранения – продолжительность жизни. Какие результаты у Казахстана?

– Действительно, именно ожидаемая продолжительность жизни является базовым индикатором того, насколько эффективно работает вся система. Здесь отражаются абсолютно все составляю­щие: доступность медицинской помощи, уровень профилактики, охрана материнства и детства, лекарственное обеспечение, здоровый образ жизни населения.

Сегодня Казахстан показывает позитивную динамику. Если в начале 2000-х продолжительность жизни едва превышала 67 лет, то сейчас этот показатель впервые достиг отметки 75,4 года. В текущем году мы ожидаем роста до 75,8 года. Это значит, что за пос­леднее время мы фактически прибавили целую декаду жизни для наших граждан.

При этом важно, что мы не замыкаемся только на сравнении внутри страны. В Центральной Азии Казахстан уже занимает лидирующую позицию. В глобальном масштабе наш прогресс подтвержден в рейтинге индекса человеческого развития ПРООН, где Казахстан поднялся сразу на семь позиций и занял 60-е место среди 193 государств.

Наша цель – не просто сухие цифры. Главный ориентир – 77 лет к 2029 году. И для этого мы четко выстраиваем межсекторальную работу: от развития первичной помощи и профилактических программ до внед­рения цифровых технологий и улучшения качества стационарной помощи.

– Тема материнского и детского здоровья всегда в центре внимания. Какие меры позволили улучшить ситуацию?

– Это действительно стратегический приоритет, потому что здоровье будущего поколения формируется уже в утробе матери и в первые годы жизни ребенка. Я могу с уверенностью сказать: мы добились историчес­ки низких показателей материнской и младенческой смертности за годы независимости.

В 2024-м материнская смерт­ность снизилась на 12 процентов, младенческая – на 11, а в первом полугодии текущего года – еще на 10 и 23 процента соответственно. Эти цифры – не случайность, а результат системной работы.

Мы восстановили женские консультации, которые фактически были упразднены в 90-е годы. Реализуется программа «Аналар саулығы», включающая 12 видов обследований для беременных. Введены пансионаты «Салауатты ана» для женщин из отдаленных сел, чтобы они могли находиться под наблюдением специалистов.

Кроме того, впервые внедрены генетические скрининги новорожденных. Уже сегодня это позволяет выявлять тяжелые заболевания на раннем этапе и своевременно начинать лечение. Мы открыли центры охраны плода и «Клиники одного дня» для женщин с осложненной беременностью.

Особо отмечу прорывное направление – внутриутробные операции. Это уникальная прак­тика, когда хирурги проводят вмешательства еще во время беременности. Уже выполнена 71 операция, спасены 96 детей. Благодаря таким технологиям число направлений за рубеж снизилось в два раза.

Главный вывод: здоровье матерей и детей – это не только вопрос медицины, но и демографической устойчивости страны.

– Сегодня на поликлинику ложится основная нагрузка. Как сделать ее первым и эффективным звеном помощи?

– Именно поликлиника должна стать центром здоровья для человека, ведь здесь формируется привычка к профилактике, выявляются болезни на ранних стадиях, когда они еще под­даются лечению.

Мы внедрили концепцию «Дос­тупная поликлиника». Что это значит? Во-первых, речь идет о расширении скринингов: впервые обследования охватывают граждан до 76 лет. Это дополнительно более одного миллиона человек. Для мужчин 50–76 лет введен скрининг на рак предстательной железы – ежегодно его будут проходить 850 тысяч казахстанцев. Ранняя диагнос­тика здесь критична: выяв­ленное вовремя заболевание лечится эффективно и с меньшими

затратами.

Во-вторых, организация работы: введена система «запланированного приема». Пациент не тратит часы в очередях, врач работает с ним системно, а не формально. Время приема увеличено с 4 до 6 часов – это значит, что врач может уделить больше внимания каждому пациенту.

В-третьих, мотивация врачей: система бонусов до пяти МРП за раннее выявление онкологии или туберкулеза реально работает. Это не просто формальная надбавка, а четкий стимул врача смотреть «вглубь», а не «поверху».

И в-четвертых, разгрузка скорой помощи, которая ранее выезжала даже на вызовы низкой категории, где нужна консультация, а не экстренное вмешательство. Сегодня такие обращения переориентированы в поликлиники. Это разгрузило скорую на 40–50 процентов, а значит, машины быстрее доезжают к тем, кому действительно нужна экстренная помощь.

Результат: рост выявляемости заболеваний в полтора-два раза и снижение экстренных госпитализаций.

– Что делается для повышения качества стационарной помощи?

– Стационар – это второй уровень. Но если пациент сюда попадает, он должен быть уверен, что получит помощь по самым высоким стандартам.

Мы начали масштабную реновацию областных больниц. В каждом регионе создаются центры телемедицины, которые позволяют консультировать пациентов из сел ведущими специалистами республиканских клиник. Открываются симуляционные центры для обучения врачей практическим навыкам.

В онкологии внедряются новейшие методы диагностики, в том числе ПЭТ⁄КТ, открываются центры лучевой терапии. Это поз­воляет ставить диагноз точнее и лечить пациента более адресно.

Качество – это не только оборудование, но и процессы. Мы разработали программу совершенствования качества до 2030 года, которая включает цифровизацию протоколов лечения, контроль­ исходов и новые стандарты.

– Вопрос лекарственного обеспечения всегда волнует пациентов. Как изменится ситуация?

– Согласна, тема лекарств – самая чувствительная для населения. Для многих людей это вопрос жизни и смерти. Поэтому мы проводим масштабную реформу.

В первую очередь она затраги­вает цены. Мы внедрили новые механизмы регулирования: в рознице цены на лекарства снизились до 26 процентов, в системе ГОБМП и ОСМС – до 15 процентов. Это серь­езная экономия для пациентов.

Далее – регистрация. Если раньше процесс мог занимать месяцы, то теперь сроки сокращены вдвое. Для препаратов из стран с высоким уровнем регуляторной практики введен упрощенный порядок – всего 15 рабочих дней. Это значит, что новые лекарства будут приходить на рынок быстрее.

Кроме того, это качество. Мы переходим к выборочному контролю:­ отбираем тысячи препаратов и проверяем их в лабораториях. Цель – к 2026 году охватить 100 процентов рынка.

Также реформа охватывает вопросы госпитальной фармации. В 99 стационарах уже работают такие подразделения. Их задача – грамотно распределять лекарства, минимизировать потери и дублирование. Экономия достигает до 50 процентов бюджета, а значит, больше средств можно направить на расширение переч­ня препаратов.

– Как решается кадровый вопрос, особенно в регионах?

– Дефицит кадров – это наша самая большая боль. Но ситуация улучшается.

В 2024 году медицинские вузы выпустили 11 626 специалис­тов, из них 1 333 направлены в села. Для врачей по дефицитным специальностям предусмотрена единовременная выплата 8,5 миллиона тенге. Уже 254 врача воспользовались этой

программой.

Кроме того, мы активно развиваем резидентуру и интернатуру, привлекаем международные программы. Очень важный шаг – правовая защита врачей. В Уголовный кодекс вводится отдельная статья за нападение на медицинских работников, внедряются тревожные кнопки в стационарах, развивается страхование ответственности.

Эти меры создают ощущение безопасности и уверенности у специалистов, что в конечном счете повышает престиж

профессии.

– Какие ключевые направления будут определять развитие здравоохранения в ближайшие годы?

– У нас есть амбициозные, но абсолютно реальные задачи. Это – инфраструктура: за три года построены и модернизированы 633 объекта, включая Национальный онкоцентр. В рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения» – 538 объектов, к концу года – еще 117.

Цифровизация: восемь справок переведены в электронный формат, 80 процентов рецептов оформляются через «Социальный кошелек», внедряются решения на базе ИИ. Это снижает бумажную нагрузку на врача до 40 процентов, а для пациента означает «услугу в золотой час».

Наша стратегическая цель – довести продолжительность жизни до 77 лет. Это не только про медицину, а про общее качество жизни в стране.