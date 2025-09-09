Господдержка помогла фермерам

Сельское хозяйство
3
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

По информации областного управления сельского хозяйства, в нынешнем году на поддержку аграрного сектора из республиканского и местного бюджетов было выделено 48,2 млрд тенге. Из них большую часть составили субсидии (32,2 млрд тенге). Также в общую сумму вошли средства на тиражирование передового опыта в сельском хозяйстве Северо-Казахстанской области и осуществление проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты».

На сегодняшний день жамбылским аграриям выделено 29 млрд тенге, из которых 90% уже успешно освоены. Благодаря этому государственная помощь оказана более чем пяти тысячам земледельцев. По последним данным, местные фермеры произвели продукции на сумму в 149,5 млрд тенге, что несколько превысило результаты прошлого сезона.

– Надо сказать, что с каждым новым сезоном мы стараемся увеличить площади обрабатываемых земель, – сообщил в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Кошенов. – Нынче сельскохозяйственные культуры разместили на 640 тысячах гектаров, что на 14 тысяч гектаров больше, чем год назад.

По традиции в регионе выращивают зерновые и зернобобовые культуры, которые занимают львиную долю угодий. Также большой клин отведен под кормовые растения. В порядке убывания высажены масличные, овощи, бахчевые, картофель и, наконец, сахарная свекла.

Надлежащее внимание уделяется состоянию парка сельскохозяйственных машин. Помимо регулярного ремонта тракторов, комбайнов и сельхозагрегатов, периодически ведется закуп новой техники. С начала года приобретено 255 тракторов и комбайнов, что составляет большую часть из запланированного их числа в более чем 400 единиц. В случае выполнения намеченной программы закупок до конца декабря текущего года план обновления машинного парка удастся довести до отметки в 6,5%.

В настоящее время аграрии занимаются сбором урожая. Уборка хлебов в регионе прак­тически завершена. На сегодня получено около 400 тыс. тонн зерновых колосовых. Крестьяне также почти закончили с бахчевыми и приступили к сбору урожая овощных, масличных и других культур.

Так, картофеля получено около 87 тыс. тонн при том, что убрано пока меньше половины засеянной площади. Овощей собрано свыше 548 тыс. тонн, масличных – 10,8 тыс. тонн, а бахчевых – почти 373 тыс. тонн. Работа на полях продолжается. По прогнозам, в текущем году всего в регионе планируют получить 3,8 млн тонн продукции.

Параллельно ведется заготовка кормов на зиму, которая на сегодня также подходит к завершению. Фермерами заготовлено 2 млн тонн сена, 113,4 тыс. тонн сенажа и 438,2 тыс. тонн соломы.

– Несмотря на засуху, в этом году вегетационный период проходит строго с применением системы циркуляции воды в соответствии со специальным графиком, – проинформировал глава регионального аграрного ведомства. – Между областным предприятием «Казводхоз» и крестьянскими хозяйствами заключено 3,9 тысячи договоров на поставку 570 млн кубометров воды, на сегодня ими получено уже около 460 млн кубометров. Бахчевые культуры полностью орошены, завершается их уборка. Многолетние травы поливались не менее двух раз, а скос проводился два-три раза. Ведутся работы по подаче воды для сахарной свеклы, кукурузы и овощей путем создания водооборота.

Как известно, одним из путей решения проблемы водного дефицита является внедрение водосберегающих технологий.

– В этом году мы внедрили водосберегающие технологии на площади в 11 тысяч гектаров и тем самым довели общий показатель охвата до 66,5 тысячи гектаров, – констатировал Кайрат Кошенов. – При этом государством предусмотрены 50 процентов субсидий за внедрение водосберегающих технологий, что весьма выгодно для аграриев. Мы намерены продолжить работу в этом направлении.

