Мажилис на пленарном заседании принял закон с изменениями и дополнениями в действующий Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, инициированные депутатами Парламента поправки разработаны в целях недопущения сокращения объёма выделенных государственных субсидий - грантов и другой безвозмездной помощи, в налоговых целях для энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности и осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической энергии, воды (дистиллята) и тепловой энергии.

Законом предусматривается, что государственная помощь (в том числе, субсидии из резерва Правительства и местных исполнительных органов, гранты) не будет рассматриваться в качестве дохода для энергопроизводящих организаций, 100% акций (долей участия в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности. А затраты, покрытые за счёт такой помощи, не подлежат вычету при налогообложении.

Ожидается, что поправки повысят эффективность использования выделяемых государством средств.