Госуслуги дойдут в поселки без ЦОНов

В Казахстане усилят ответственность сотрудников госкорпорации «Правительство для граждан» по обращению с личными данными граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина
Глава МЦРИАП обозначил, что одобренные вчера Сенатом поправки по вопросам Государственной корпорации «Правительство для граждан», международного технологического парка «Астана хаб» и дактилоскопической регистрации сделают получение государственных услуг еще ближе к каждому гражданину, даже в самых отдаленных уголках нашей страны.
«Это станет возможным благодаря нововведению о передаче части функций по оказанию госуслуг компаниям-партнерам. Теперь компании-партнеры, вроде «Казпочты», будут принимать ваши заявки и выдавать результаты прямо в небольших поселках, там, где нет центров обслуживания населения.
Это касается только приема заявок и выдачи результатов, при этом ваши данные остаются в государственном секторе, защищенные и недоступные частным компаниям.
Этот закон – настоящий шаг к улучшению доступности и удобства госуслуг для всех граждан страны», – написал Мусин.
Также закон усиливает ответственность сотрудников госкорпорации «Правительство для граждан» по обращению с личными данными граждан. А это один из волнующих население вопросов, апеллировал министр. Теперь нарушившие правила работники будут нести те же наказания, что и госслужащие.
«Мы также продолжаем работу над повышением заработных плат сотрудников госкорпорации. Новый закон дает возможность им получать доходы через предоставление дополнительных сервисов по желанию услугополучателей.
Несмотря на все эти изменения, госуслуги останутся доступными для всех граждан.
Важные льготы, такие как бесплатная доставка документов для людей с ограниченными возможностями на дом, также остаются в силе», – акцентировал глава Минцифы.