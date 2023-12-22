Госуслуги дойдут в поселки без ЦОНов

Глава МЦРИАП обозначил, что одобренные вчера Сенатом поправки по вопросам Государственной корпорации «Правительство для граждан», международного технологического парка «Астана хаб» и дактилоскопической регистрации сделают получение государственных услуг еще ближе к каждому гражданину, даже в самых отдаленных уголках нашей страны.

«Это станет возможным благодаря нововведению о передаче части функций по оказанию госуслуг компаниям-партнерам. Теперь компании-партнеры, вроде «Казпочты», будут принимать ваши заявки и выдавать результаты прямо в небольших поселках, там, где нет центров обслуживания населения.

Это касается только приема заявок и выдачи результатов, при этом ваши данные остаются в государственном секторе, защищенные и недоступные частным компаниям.

Этот закон – настоящий шаг к улучшению доступности и удобства госуслуг для всех граждан страны», – написал Мусин.