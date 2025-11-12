собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Учащиеся школы имени Ш. Уалиханова села Маякум Отрарского района добиваются больших успехов в области науки и техники, привлекая внимание страны

Фото пресс-службы акимата области

Кружок «Робототехника» стал творческим центром для юных изобретателей. Руководитель кружка, учитель информатики Алия Торегельдиева, вместе с учениками разработала уникальный проект «Говорящая книга», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Устройство знакомит с историей и достижениями школы на казахском языке. Каждая страница отражает гармонию знаний и труда, традиций и технологий.

«Цель проекта — создать фирменный стиль школы, тепло встретить гостей и передать дух учебного заведения языком современных технологий», - отмечает Алия Торегельдиева.

Помимо «Говорящей книги» учащиеся сельской школы создали несколько инновационных проектов, таких как «Говорящая сушилка для рук», «Говорящий утюг» и «Умные часы», которые заняли призовые места на национальных и международных научных конкурсах.

Таким образом, труд юных учеников и их учителя из отдаленного населенного пункта пополнил образовательные достижения региона.



