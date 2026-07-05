Гвардейцы исполнили легендарный кюй у водопада Сарқырама в Астане

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В преддверии Национального дня домбры военнослужащие различных подразделений Нацгвардии МВД РК объединились в необычном музыкальном проекте, сообщает Kazpravda.kz



Представители патрульно-постовой службы, авиационного подразделения, полка обеспечения и роты Почетного караула с домбристами Ансамбля песни и танца, а также дирижерами Образцово-показательного оркестра исполнили знаменитый кюй «Балбырауын».



Необычной сценой для музыкальной композиции стала одна из любимых локаций астанчан – Сарқырама (Водопад). На фоне живописных водных каскадов звучание почти пятидесяти домбр создало особую атмосферу, объединив красоту современной Астаны с богатством национального музыкального наследия. Исполнение кюя стало символом преемственности поколений, уважения к традициям и любви к национальной культуре.





Этой творческой акцией военнослужащие Национальной гвардии поздравили казахстанцев с Днем домбры, напомнив, что национальная культура объединяет людей независимо от профессии и рода деятельности.



Музыкальный проект стал еще одним подтверждением того, что служение Родине – это выполнение боевых задач, а также сохранение духовных ценностей, истории и культурного наследия казахского народа.