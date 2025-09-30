Акмолинские аграрии торопятся убрать хлеб до наступления ненастья. В этом журналисты убедились во время пресс-тура, организованного управлением сельского хозяйства совместно с РСК.

Согласно данным статистики, на 29 сентяб­ря по области обмолочено более 3 465 тыс. га зерновых, или 74%. Средняя урожайность – 15,6 ц⁄га. Большая часть зерна соответствует высокому качеству. Масличные убраны с площади 125,9 тыс. га, или 25,4%. Валовый сбор маслосемян составляет 135 тыс. тонн при урожайности 10,7 ц⁄га.

Одной из точек маршрута журналистского десанта стал зерновой клин ТОО «Агрофирма «Бурабай-2007 GCK» Бурабайского района. Посевные площади хозяйства составляют 35 тыс. га, из них зерновыми в этому году занято 12 тыс. – против 15 тыс. в предыдущие сезоны. Как рассказала главный агроном хозяйства Асель Агзамова, площади под монокультуру в ТОО сокращают третий год, делая ставку на рентабельные культуры и соблюдение севооборота.

– Убрали 56 процентов посевных площадей. Средняя урожайность – 23–24 цент­нера с гектара. Зернобобовые культуры уже обмолочены полностью. Сбор урожая проходит в сложных условиях. Влажность, к примеру, на поле, где мы находимся, – 13 процентов. Что касается хранения, то в хозяйстве успешно используют технологии с применением мешков-рукавов. В них уже заложили шесть тысяч тонн, – рассказала специалист.

На хлебоприемные предприя­тия области уже поступило 1,5 млн тонн зерна нового урожая, из них на пшеницу приходится 1,1 млн тонн. Всего 66 лицензированных ХПП способны принять до 4,3 млн тонн, еще 2,9 млн тонн сельхозпроизводители разместят в собственных зернохранилищах. Для оперативной сушки зерна будет задействовано 264 установки.

ТОО «ХПП «Арна» Буландынского района – единственный хлебоприемный пункт области, способный принимать все виды культур – от пшеницы до мас­личных. Мощности хранения здесь составляют 167 тыс. тонн. По словам руководителя предприятия Клары Мендыбаевой, до конца нынешнего года планируется открытие третьего объекта ХПП. С его вводом объем принимаемого сырья увеличится на 60 тыс. тонн.

Как признается Клара Мендыбаева, на предприятии ощущается нехватка специалистов: требуются электрики, слесари и мастера сушильных установок. «Сложно будет, когда к нам повезут подсолнечник», – говорит она. При этом директор ХПП подчеркивает, что готова инвестировать в обучение желаю­щих получить профессию оператора сушильной установки. Сегодня эта специальность особенно вост­ребована.

К слову, в этом году ХПП приоб­рел новую конвейерную сушильную установку на 100 тыс. тонн.

Масличные культуры в «Арна» поступают не только от акмолинских сельхозпроизводителей, но и из трех других областей – Костанайской, Карагандинской (в основном подсолнечник), Северо-Казахстанской. Пшеницу везут из всех близлежащих районов Акмолинской области.

Следующий пункт остановки журналистов – ТОО «Елтай Агро» Буландынского района. Директор хозяйства Казахстан Жанадилов рассказал, что они сеют пшеницу, лен, ячмень, овес.

– Урожайность в этом году составляет в среднем 26 центнеров с гектара. Смогли как следует подготовиться к посевной – сейчас получаем результат. Хотелось бы в связи с этим выразить признательность государству за поддержку аграрного сектора. Особенно благодарен за очень своевременные и действительно нужные программы «Кең дала», «Кең дала-2». Например, благодаря «Кең дала-2» мы своевременно приобрели элитные семена, запас­ные части, ГСМ – все то, что критически важно в ходе посевной и уборочной кампаний, – говорит директор.

При поддержке АО «КазАгро­Финанс» в рамках экспресс-кредитования ТОО смогло обновить технику: в прошлом году приобрели два высокопроизводительных комбайна, еще два – в нынешнем. Вдобавок в текущем году взяли в лизинг два посевных комплекса, что обеспечило оперативное проведение посевной.

Проблема с кадрами в хозяйстве, конечно, имеет место, но ситуация не критическая, говорит Казахстан Халелович. Он убежден: если в селе будут создаваться достойные условия, люди сюда вернутся. Кстати, в аул Елтай переехали три семьи из города.

Одна из них – семья механизатора Таласпая Айтымова. Уроженец этих мест семь лет жил и работал в Астане. Когда дети выросли, решили с женой вернуться в родные края, устав от городской суеты. В ТОО «Елтай» им предоставили трехкомнатный дом, помогли с дровами и углем. Супруга тоже нашла работу – устроилась весовщиком на зерноток.

Нынешняя уборочная кампания первая для Таласпая Айтымова после семилетнего перерыва. Пока, признается, не жалеет, что сменил место жительства. «Время покажет, как все сложится», – говорит он. Сельская работа ему знакома: раньше был механизатором, зимой расчищал дороги от заносов, ремонтировал технику. Сегодня, по его словам, трудиться намного легче, техника в хозяйстве новая: современные посевные комплексы, комбайны. Да и заработки у сельчан хорошие. Развивается в ТОО и животноводство – строятся новые фермы, больше рабочих мест появляется.

Желание работать у городского жителя, судя по всему, есть. И если таких примеров будет больше, села снова станут местом, куда людям захочется возвращаться.