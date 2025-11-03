Фото: Василий Крась

Государственный театр танца «Наз» вновь представил зрителям хореографический спектакль «Нургиса», посвящённый 100-летию народного героя, народного артиста, композитора, дирижёра и кюйщи Нургисы Тлендиева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Зал был переполнен: зрители пришли не просто на спектакль, а на встречу с легендой, чья музыка воспитывала не одно поколение, чье имя навсегда вписано в историю отечественной музыки.

«Этот спектакль – хореографический памятник великому Тлендиеву. Через язык танца мы хотели передать силу его духа и красоту его души», – поделился заслуженный деятель культуры Казахстана режиссёр-постановщик Еркебулан Агымбаев.

Постановка делится на пять смысловых частей: «Рождение», «Детство», «Юность», «Становление» и «Великая личность». Первые сцены – рождение мальчика в день, когда в ауле у подножия Алатау идет подготовка к празднику «Ерулик». Далее маленькие артисты талантливо воплотили детство и период взросления будущего композитора, и уже в самые юные годы проявляется великодушие и жизнерадостность Нургисы. Переезд в Алма-Ату, случайная встреча с выдающимся музыкантом и педагогом Ахметом Жубановым и становление на творческий путь – все это так же передано хореографическим мастерством.

Трогательные сцены связаны с военным периодом: Нургиса Тлендиев уходит добровольцем на фронт – началась Великая Отечественная война. В этой части танцем рассказана история женщин тыла: тяжёлый труд, ожидание, надежда. Особняком стоит образ матери, ждущей единственного сына. В эти минуты зал замер. А затем, с первыми звуками песен Победы, выдохнул: пережитая скорбь сменилась радостью возвращения героя домой.

Есть в постановке и место любви: в послевоенные годы Нургиса встречает свою музу Даригу, хореографы и артисты передали их чувства с особым трепетом. К слову, в день премьеры спектакля, в 2013 году, в зале присутствовала супруга Нургисы, Дарига Тлендиева. Тогда она благословила артистов и поблагодарила театр за бережное отношение к памяти мужа.

В финале спектакля на экране вспыхивает образ композитора, звучит его бессмертная «Песня птиц» («Құстар әні»). Зал, поднявшись, пел хором - в знак благодарности и любви к великому мастеру. Со сцены также прозвучали более тридцати произведений композитора, среди них: «Кел, еркем, Алатауыма», «Көш-керуен», «Алатау», «Куә бол», «Ата толғауы». Музыка записана с участием Карагандинского академического оркестра народных инструментов имени Таттимбета. В проекте приняли участие детские ансамбли «Тулпар» и «Айша бибі» (руководитель - Сымбат Койсоймасов).